Davidović: Nerealna cijena od 25 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlasnici nikšićke Željezare fiksirali su cijenu prodaju fabrike na 25 miliona EUR, kazao je biznismen Miodrag Daka Davidović dodajući da tu ponudu smatra nerealnom, ali i da se nada da ponuda nije konačna.

On je, nakon sastanka sa predstavnicima Tosjali grupe u Ministarstvu ekonomskog razvoja, naveo da je spreman da fabriku kupi za 15,1 milion, odnosno za isti iznos koji su Turci dali pri kupovini Željezare, prenose Vijesti.

Dodao je da očekuje da se pregovori oko prodaje fabrike nastave, a zahtijeva da razgovoru prisustvuje stvarni vlasnik Tosjalija, a ne njegov sin koji je danas pregovarao.

U Ministarstvu ekonomskog razvoja je održan između predstavnika tog resora, Davidovića i predstavnika turske kompanije Tosčelik koja je vlasnik Željezare, a koji su putem onlajn platforme prisustvovali sastanku.

Davidović je navodno spreman da preuzme nikšićku Željezaru i da uskoro pokrene proizvodnju nakon što su Turci najavili da odustaju od proizvodnje čelika i da će otpustiti 229 dugogodišnjih radnika Željezare, a koji su proglašeni tehnološkim viškom.

Ispred ministarstva su se danas okupili predstavnici radnika, a kojima nije dozvoljeno prisustvo sastanku.

