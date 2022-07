Davidović čeka do petka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uslovi pod kojima bi Elektroprivreda (EPCG) isporučivala struju nikšićkoj Željezari, ukoliko biznismen Miodrag Daka Davidović dogovori da kupi fabriku od turske kompanije Tosyali, trebalo bi da budu poznati do petka.

Kako piše Pobjeda, u petak je zakazan novi sastanak radnika Željezare u vezi sa sudbinom te fabrike.

Davidović je podgoričkom listu kazao da, iako mu je prošle sedmice na sastanku sa predsjednikom Borda direktora EPCG, Milutinom Đukanovićem, saopšteno da će mu eventualni uslovi za isporuku struje Željezari biti prezentovani početkom ove sedmice, te informacije još nema, jer mu je rečeno da će se o tom pitanju morati izjasniti Bord.

On je dodao da je i do petka spreman da čeka da mu Turci konačno saopšte svoju ponudu za prodaju fabrike, imajući u vidu da su tokom nedavne posjete crnogorskoj vladi iskazali volju da koriguju prvobitno ponuđenu cijenu od 25 miliona EUR.

Davidović je inicijalno bio spreman da fabriku kupi za 15,1 milion EUR, za koliko su je Turci prije deceniju kupili od države, ali će se konačno izjasniti kada od njih stigne zvanična ponuda.

“Čekamo do petka, ako bude dogovora, bude, ako ne, imamo mi šta da radimo”, poručio je Davidović.

Sastanak bi u petak kod premijera Dritana Abazovića trebalo da bude održan prije sjednice Vlade.

Prošlog petka radnici Željezare su izašli zadovoljni sa sastanka, jer je, kako su kazali, država stala iz njih.

Na izraženu spremnost Vlade da uđe u vlasničku strukturu Željezare, Davidović je bio uzdržan navodeći da je to za sada „na dugom štapu“, ali je ukazao da bi radije, ako to bude moguće, kompaniju vodio samostalno.

Abazović je prethodno pomenuo da ima još zainteresovanih investitora, ne otkrivajući o kome je riječ, ali istovremeno najavio podršku Davidoviću, ukoliko uspije da se dogovori sa Turcima.

Ocijenio je da cijena od 25 miliona možda i nije toliko visoka, da nijesu neophodne ogromne investicije da bi se Željezara ponovo vratila u pogon, imajući u vidu da je Tosčelik, prema njegovim riječima, načinom rada narušio ovu kompaniju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS