Dani NPCG u Big Fashion-u

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Manifestacija pod nazivom Dani Nacionalnih parkova Crne Gore održaće se u petak i subotu u tržnom centru Big Fashion u Podgorici.

Na manifestaciji će biti organizovana prezentacija vještina i stvaralaštva dijela predstavnika lokalnih zajednica sa prostora NPCG.

“Najavićemo nastupajuću turističku sezonu i informisati sve zainteresovane građane o najznačajnijim aktivnostima i ponudama u svih pet zaštićenih područja”, navodi se u saopštenju.

Konferencija za javnost na kojoj će se obratiti direktor NPCG Vladimir Martinović predviđena je za 11 sati u prizemlju tržnog centra.

On će prisutne medije informisati o aktuelnim događajima i aktivnostima, ali i budućim planovima Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore.

Posebna tema biće i Kampanja Stop krivolovu koja se sprovodi od 15. marta do 15. maja u cilju sprečavanja nelegalnih aktivnosti tokom ribolovnog zabrana u NP Skadarsko jezero, ali i podizanja svijesti javnosti o značaju očuvanja ovog nacionalnog parka.

Posjetioci će na izložbenim štandovima imati priliku da vide i kupe proizvode dijela lokalnih proizvođača sa prostora nacionalnih parkova, kao i da kupe promotivne godišnje ulaznice za neograničen broj ulazaka u svih pet NPCG po promotivnoj cijeni od 13,5 EUR.

“Osmišljeni su i sadržaji za najmlađe, kao što su edukativne radionice i pitalice, sa ciljem upoznavanja djece sa prirodnim vrijednostima zaštićenih područja”, zaključuje se u saopštenju.

