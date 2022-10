Danas prvi Mamula island vikend otvorenih vrata

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Mamula island vikend otvorenih vrata biće danas održan na ostrvu Lastavica i tvrđavi Mamula u Herceg Novom.

„Zainteresovani mogu da posjete ostrvo sa tvrđavom iz 19. vijeka, koja je nakon četiri godine rekonstrukcije i konzervatorskih radova transformisana u hotel sa istorijsko-memorijalnom galerijom“, navedeno je u saopštenju Mamula islanda.

Oni su kazali da će Mamula island, ukoliko vremenske prilike dozvole, vikende otvorenih vrata održavati do kraja mjeseca, odnosno 22. i 23. okrobra i 29. i 30. oktobra.

Prevoz će za zainteresovane posjetioce biti obezbijeđen oba dana sa Škvera u Herceg Novom, i to u deset sati, 12 sati i 30 minuta i 15 sati. Povratak je organizovan u 12 sati, 14 sati i 30 minuta i 17 sati.

„Dolazak je moguć jedino organizovanim prevozom Mamule island. Pozivamo zainteresovane da se uzdrže od dolaska privatnim prevozom, jer prihvat dodatnih plovila trenutno nije moguć kako zbog čestih rotacija transporta koji organizuje Mamula island, tako i zbog činjenice da ne postoji privezište“, objašnjeno je u saopštenju.

Vikend otvorenih vrata dio je faze postepenog otvaranja ostrva i hotela tokom koje će, kako je ranije najavljeno, kroz kulturne događaje, organizovane ture i obilaske, Mamula island predstaviti ljepotu i ponudu destinacije najprije Novljanima, stanovnicima Bokokotorskog zaliva i uopšte Crne Gore.

„Ovo je faza u kojoj se na ostrvu i u utvrđenju i dalje odvijaju određeni radovi, neke oblasti nijesu bezbjedne i stoga su zatvorene za posjete“, navodi se u saopštenju.

Mamula island je butik hotel sa pet zvijezdica, nastao restauracijom tvrđave iz 19. vijeka u sofisticirani hotel & spa sa 32 sobe i apartmana, holistički spa centar, restorane i barove.

Posebno mjesto je rezervisano za istorijsko-memorijalnu galeriju koja će pružati osvrt na istoriju tog lokaliteta. Prostor za istorijsko-memorijalnu galeriju je obezbijeđen, a faza formiranja građe – dokumenata, artefakata, svjedočenja je u toku.

„Posvećeni smo uspostavljanju kontinuiranog sjećanja na tešku istoriju mjesta te zbog toga stvaramo istorijsko-memorijalnu galeriju u kojoj možemo primiti posjetioce – domaće stanovništvo i internacionalne goste – da razumiju, pamte i odaju poštu prošlosti zidova tvrđave – ali i poštovanje njenoj nevjerovatnoj graditeljskoj izuzetnosti i prirodnoj ljepoti ovog mjesta“, kazali su iz Mamula islanda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS