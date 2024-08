Danas počinje isplata penzija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Isplata julskih penzija počeće danas, saopšteno je iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO).

Iz Fonda PIO su naveli da prosječna julska penzija, bez obračunate razlike, iznosi 495,13 EUR.

“Prosječna isplaćena penzija sa obračunatim razlikama za jul iznosi 515,55 EUR”, navodi se u saopštenju.

Za isplatu julskih penzija, kako se dodaje, neophodno je 62,11 miliona EUR.

