Danas počelo izvođenje radova u okviru projekta AMM

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) danas je počeo radove na realizaciji proširene treće faze projekta modernizacije mjerenja potrošnje električne energije (AMM), kojom se planira izmjestiti i ugraditi 20 hiljada novih brojila.

Nakon uspješno realizovane prve, druge i treće faze AMM projekta, u okviru kojih je ugrađeno preko 338 hiljada „pametnih“ brojila, CEDIS je prošle godine u cilju unapređenja sistema mjerenja pokrenuo postupak javne nabavke AMM projekat – proširenje treće faze – Mjerači električne energije: partija 1 – izvođenje radova i partija 2 – Isporuka opreme.

Ugovor za izvođenje radova je potpisan sa konzorcijuma Mezon-Regiocom, nakon čega se krenulo sa aktivnostima, pa je pored usvojenih procedura, Dinamičkog plana izvođenja radova i Plana inspekcija, do danas obavljeno 4,76 hiljada inspekcija na 90 traforeona kojima je obuhvaćeno 4,76 hiljada korisnika.

„U ovaj fazi, za razliku od prethodnih kada je to bilo u nadležnost izvođača radova, CEDIS će sopstvenim snagama rekonstruisati niskonaponske mreže. Tako projekat, pored ugradnje brojila, podrazumijeva i rekonstrukciju mjernih mjesta, ugradnju novih ormara i dovođenje pripadajuće mreže u stanje koje odgovara i može da podrži modernu tehnologiju za daljinsko mjerenje potrošnje električne energije“, navodi se u saopštenju.

Na ovaj način, osigurana je i dodatna bezbjednost mjernog mjesta i bezbjednost korisnika, a efekti ovog projekta se višestruko pozitivno odražavaju na cjelokupni distributivni sistem kroz povećanje pouzdanosti i sigurnost u napajanju električnom energijom.

„Takođe, novim sistemom daljinskog mjerenja utroška električne energije je značajno povećana preciznost mjerenja potrošnje, a mogućnost subjektivne greške prilikom očitavanja brojila svedena na minimum“, kazali su iz CEDIS-a.

Nova brojila omogućavaju automatizovano, jednostavnije i brže mjerenje potrošnje, čime se postiže bolja kontrola isporuke i utroška, te praćenje naponskog nivoa na elektrodistributivnoj mreži, dok je korisnicima omogućen precizan uvid u trenutno stanje potrošnje.

Realizacija ovog, za CEDIS strateškog projekta, doprinijela je transformaciji elektrodistributivne mreže u modernu i energetski efikasniju.

