Danas otvaranje prve dionice auto-puta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će danas, povodom Dana državnosti, upriličiti svečano otvaranje prve dionice auto-puta Bar–Boljare, od Smokovca do Mateševa.

Iz Vlade je saopšteno da će svečanost biti upriličena na naplatnom mjestu Pelev brijeg sa početkom u 20 sati.

Na svečanosti će govoriti premijer Dritan Abazović, potpredsjednik Vlade i ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović, otpravnica poslova Ambasade Kine Hua Yafang i izvršni direktor Monteputa Milan Ljiljanić.

Nakon svečanog otvaranja, prioritetna dionica auto-puta će zvanično biti u upotrebi od sjutra u osam sati, pri čemu će narednih sedam dana, do 21. jula u osam sati, putarina biti besplatna.

Putarina za motore će biti 1,5 EUR, za automobile 3,5 EUR, a za autobuse, odnosno kamione 17 EUR.

Sa kineskom kompanijom China Road and Bridge Corporation (CRBC) je 30. oktobra 2014. godine potpisan ugovor o projektovanju i izgradnji prioritetne dionice, a cijena je ugovorena na 809,6 miliona EUR. Radovi su počeli 11. maja 2015. godine i trebalo je da budu završeni na isti dan 2019. godine.

Ukupna dužina prioritetne dionice je 41,5 kilometara, sa 20 mostova na glavnoj trasi, dva nadvožnjaka, osam podvožnjaka, 7,2 kilometra betonskih zidova, 16 dvocijevnih tunela.

Dionica ima četiri petlje, sa naplatnim rampama.

