Damjanović: Vlada očuvala ekonomsku stabilnost

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je izvršila uspješnu misiju i očuvala ekonomsku stabilnost u Crnoj Gori, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

“Uspjeli smo da držimo dobro stanje u budžetu. Na današnji 257 miliona raspoloživih sredstava”, rekao je Damjanović u emisiji Okvir na Televiziji Crne Gore.

Na pitanje o tvrdnjama Pokreta Evropa sad da ta sredstva nijesu za potrošnju, Damjanović je kazao da su sredstva raspoloživa za svako plaćanje.

“Suština je da smo se za četiri mjeseca zadužili 100 miliona EUR, od planiranih 600. Imamo rekordni rast BDP-a, ukupan bilans zaduženja je 105 miliona tokom prošle godina, uključujući državne zapise i 100 miliona od Dojče banke, to je tri puta manje odnekoga ko se 2021. godine igrao”, kazao je Damjanović, prenosi portal RTCG.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, ponovio je da je crnogorska ekonomija stabilna i da je svako širenje dezinformacija nedobronamjerno.

“Imali smo brojne izazove, veliku inflaciju, ali smo se hvatali u koštac sa problemima. Imamo akciju ‘Stop inflaciji’, koja potpuno promijenila situaciju u Crnoj Gori. Izazovi su pred nama, ali je ova Vlada spremna da odgovori”, istakao je Đurović.

On je dodao da novoizabrani predsjednik države Jakov Milatović ima uvid u trenutno stanje, te da ne smatra da Crnoj Gori prijeti ekonomski kolaps.

Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja (CTU), Žarko Radulović, kazao je da jedan radnik mora da zaradi platu za sebe i još troje.

Postoji sumnja, kako je ocijenio, da u crnogorskoj ekonomiji nije sve bajno.

“Svi moramo da budemo odgovorni, narodu treba pošteno reći da su dobili na platu od onoga što je uzeto od doprinosa. Rupa u zdravstvu je napravljena 300-350 miliona. Tu nešto meni nije jasno, ako je kako ministri kažu – skidam kapu do zemlje”, kazao je Radulović.

Siva ekonomija, prema njegovom mišljenju, raste.

Finansijski analitičar Oleg Filipović rekao je da se već predviđa nesostatak novca u ovoj godini.

I dalje smo, smatra on, samo na industriji turizma.

“Kao mala zemlja moramo da uradimo reforme, strategiju nemamo definisanu. Prije svega, zdravstvena i penziona reforma je neophodna”, ocijenio je Filipović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS