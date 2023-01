Damjanović: Vlada će sačuvati Institut

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država ne može finansijski podržati Institut „Simo Milošević“ dok se ne dobije mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije (AZK), saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović poručujući da će pomoći i sačuvati tu kompaniju.

„Imali smo razgovor sa rukovodstvom Instituta i oni dobro znaju da, što se tiče direktne državne budžetske podrške društvu koje je u državnom vlasništvu, to je nemoguća misija. Dok ne dobijemo mišljenje AZK-a, niko ovdje neće kršiti zakon, makar nećemo ja i premijer“, kazao je Damjanović odgovarajući na pitanja novinara prilikom posjete kompanije Aerodromi Crne Gore sa premijerom Dritanom Abazovićem.

On je dodao da je pitanje Instituta na stolu ove Vlade, a nije bilo na stolu prethodnih vlada, napominjući da je dubioza kompanije oko 40 miliona.

„Vlada prati priču, neće pustiti Institut, ali je svakako molba ljudima iz Instituta da malo i oni u domenu njihovih aktivnosti pronađu model da malo bolje sve to posluje. Vlada će pomoći, sačuvaćemo Institut, privešćemo ga namjeni“, kazao je Damjanović.

On je podsjetio da je Upravni sud donio konačnu presudu o tome da je nezakonito zaustavljen tender od pretprošle vlade vezan za prodaju.

„Mi tu odluku moramo da ispoštujemo i nastavimo pregovore sa partnerom. To je jedna strana priče. Druga strana priče je tekuće poslovanje i ogromne dubioze koje Institut ima. Strateški cilj je da se sačuva Institut za državu Crnu Goru i da se bavi time čime se uvijek bavio, a to je zdravstveni turizam. Tražimo neke nove desitinacije i otvaramo neke perspektive za revitalizaciju u tom dijelu“, objasnio je Damjanović.

On je naveo da je malo prenaglašena priča da će se uvesti stečaj u kompaniju, ukoliko se ne uplati određeni iznos novca.

„Nije ovo vrijeme olako uvođenih stečajeva, koje su radili nekad u Privrednom sudu po narudžbi za 100 ili 200 EUR da se uvede firma od deset ili 20 miliona u stečaj, pa se poslije krčmi ta imovina“, poručio je Damjanović.

Abazović nije mogao da kaže da li će danas doći do blokade računa Instituta.

On je naveo da trenutna situacija u kompaniji nije onakva kakvom je predstavljaju njeni predstavnici u medijima.

“Pomoći ćemo im da bajpasiraju situaciju”, zaključio je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS