Damjanović u utorak u posjeti hrvatskom Ministarstvu finansija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska delegacija, predvođena ministrom finansija, Aleksandrom Damjanovićem, boraviće u utorak u Zagrebu u cilju posjete Ministarstvu finansija Hrvatske.

Posjeta će biti prilika za susret Damjanovića sa hrvatskim ministrom finansija, Markom Primorcem.

“Ministri finansija dvije države će razgovarati o podizanju stepena efikasnosti i transparentnosti u poslovanju kroz unapređenje procedura, kao i o učvršćivanju saradnje sa partnerskim zemljama u cilju razmjene znanja i iskustva”, navodi se u platformi za posjetu koju je objavila Vlada.

Pored Damjanovića, u delegaciji će biti i državni sekretar u Ministarstvu finansija, Ilija Vukčević.

Damjanović je ranije ove sedmice saopštio da će sa hrvatskim kolegama, između ostalog, razgovarati i o njihovom iskustvu emitovanja obveznica za građane, što razmatra da učini i Crna Gora u narednom periodu.

