Damjanović u službenoj posjeti Beogradu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija Aleksandar Damjanović, sa saradnicima, u službenoj je posjeti Beogradu, tokom koje će se sastati sa ministrom finansija i potpredsjednikom Vlade Srbije, Sinišom Malim.

Damjanović i Mali će, kako je najavljeno iz Ministarstva, detaljnije razgovarati o temama koje su prepoznate kao važne za jačanje ekonomske saradnje dvije zemlje prilikom prethodnog bilatralnog susreta, sa fokusom na infrastrukturne projekte i olakšavanje platnog prometa između dvije susjedne države.

“Posjeta Beogradu biće prilika i da ministri finansija razmjene iskustva kada je u pitanju primjena Zakona o igrama na sreću, sa fokusom na unaprjeđenje ISONIS sistema i e-faktura”, navodi se u saopštenju.

Crnogorsku delegaciju, koju predvodi Damjanović, čine sekretarka Ana Raičević, državni sekretar Ilija Vukčević i direktor Uprave za igre na sreću, Andrija Ćetković.

