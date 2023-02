Damjanović: Finansije ne smiju da trpe zbog političke nestabilnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Finansije ne smiju da trpe zbog postojeće političke nestabilnosti, poručio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović i dodao da se ne mogu i neće praviti nikakvi ustupci kada je riječ o održivosti javnih finansija i ekonomskom napretku.

On je, govoreći u kontekstu političke situacije, danas na radnom sastanku u prostorijama Delegacije Evropske unije povodom Programa ekonomskih reformi 2023-2025. godine, kazao da institucije u punom kapacitetu treba da slijede zacrtanu mapu evropskog puta.

Tim Ministarstva finansija, na čelu sa Damjanovićem razgovarao je o važnosti dijaloga o ekonomskom upravljanju sa predstavnicima Evropske komisije, Verom Kadas iz Direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju, Daliom Grigonyte iz Direktorata za ekonomska i finansijska pitanja i Krzysztofom Zurekom iz Direktorata za pregovore o susjedstvu i pregovaranju.

Na sastanku su putem video uključenja učestvovali i šef jedinice za pregovore za Crnu Goru i Srbiju pri Generalnom direktoratu EK za susjedstvo i pregovore, Michael Miller i zamjenik šefa jedinice za zemlje kandidate i predkandidate, Andras Tari.

Sastanak je bio prilika da se detaljno razmotre preporuke i komentari Evropske komisije na pomenuti dokument, kao i iznesu stavovi i posvećenost Ministarstva finansija i Vlade u ispunjavanju obaveza iz dijaloga sa EU partnerima, kroz predstojeće ekonomske reforme bazirane na načelima odgovornog i održivog ekonomskog upravljanja.

U tom kontekstu, Damjanović je saopštio da su u skupštinsku proceduru upućene izmjene i dopune pet poreskih zakona, kojima je cilj povećanje budžetskih prihoda u funkciji zadovoljenja prepoznatih ekonomskih potreba, uz očuvanje nivoa osnovnih poreskih stopa kao što su PDV i porez na dohodak fizičkih lica, ali i u funkciji ispunjavanja uslova Svjetske banke za planirani aranžman.

“Damjanović je ukazao da se novim Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti koji je usvojila Vlada, stvaraju pravne pretpostavke za formiranje Fiskalnog savjeta kao nezavisnog tijela koje će nadzirati sprovođenje fiskalne politike i davati predloge i mjere za njeno unapređenje, čime će se značajno osnažiti fiskalna odgovornost”, navodi se u saopštenju.

Pored toga, očekivanja su da će izmjene poreske legislative u značajnom smanjiti obim sive ekonomije i povećati poreski obuhvat, te da će sistem igara na sreću, kroz izmjene i dopune zakona koji uređuje ovu oblast, biti preciznije i adekvatnije definisan, a prihodi od ove djelatnosti značajno uvećani.

“Kada je riječ o prvim pokazateljima naplate prihoda u tekućoj godini, podaci za 45 dana pokazuju da su ostvareni prihodi u iznosu većem od planiranog”, rekli su iz Ministarstva.

Miller je pozdravio napore Crne Gore da u domenu fiskalne i ekonomske politike napravi korak bliže ka EU integracijama, i pohvalio predstojeće formiranje Fiskalnog savjeta, kao tijela koje podstiče odgovorno i održivo fiskalno planiranje i sprovođenje politika.

U narednom periodu potrebno je definisati Fiskalnu strategiju i srednjoročni plan fiskalne konsolidacije, i podsticati bankarski sektor da bude više u funkciji crnogorske privrede.

U domenu zaduživanja za projekte od kapitalnog značaja, koji su označeni kao geopolitički prioritet, kao što je auto-put, preporuka je da se aranžmani planiraju sa punom pažnjom i oprezom, uvažavajući aktuelni globalni kontekst.

“Uz oprezno fiskalno planiranje i disciplinu, Crnoj Gori treba razvojna paradigma u svijetu koji se rapidno i radikalno mijenja, a energetska tranzicija, digitalna transformacija i saobraćajni projekti u funkciji bolje povezanosti mogu biti preduslovi za dinamičniji ekonomski razvoj”, navodi se u saopštenju.

PER je, kako se zaključuje, najvažniji Vladin dokument za planiranje ekonomske politike i upravljanje reformama, sa ciljem održavanja makroekonomske stabilnosti, jačanje međunarodne konkurentnosti i poboljšavanje uslova za inkluzivni rast.

