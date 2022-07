Damjanović: Aranžman sa MMF-om je na dugom štapu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Državnom budžetu trenutno nedostaje 170 miliona EUR, pa je izvjesno zaduženje do kraja godine, saopštio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović.

“Fokusirani smo na saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama i domaćim bankama, obveznice nećemo emitovati ove i naredne godine, dok je eventualni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) na dugačkom štapu“, kazao je Damjanović u intervjuu Pobjedi.

On je istakao da će uskoro otvoreno razgovarati sa predstavnicima MMF-a u Podgorici, te da su imali preliminarnu komunikaciju sa njihovom centralom u Vašingtonu, ali i podvukao da trenutno ne vode razgovore o eventualnom finansijskom aranžmanu sa tom institucijom.

“Svaki aranžman sa MMF-om koji bi uključio finansiranje ne bi značio smanjenje zarada i penzija, naprotiv”, tvrdi Damjanović, koji očekuje da će parlament usvojiti novi rebalans budžeta najkasnije do kraja septembra.

Prema njegovim riječima, da nije bilo dodatnih troškova kroz amandmane koji su došli nakon što je ovogodišnji budžet predložen i onoga što je do sada identifikovano kao realna potreba, bilo je neophodno 70 miliona EUR zaduženja.

“Sada znamo da nam u ovom trenutku treba još oko 95 miliona. To se odnosi na šest miliona EUR za povezivanje staža radnicima iz metalne industrije, devet miliona Ministarstvu prosvjete za zarade, za pogrešno izračunate troškove socijalnih zakona treba sedam miliona, 25 miliona za Fond PIO, najmanje 36 miliona za Fond zdravstva, četiri miliona za Zavod za zapošljavanje i još neke izdatke, što dovodi do ukupne cifre od oko 95 miliona EUR. Procjena je da će biti i malo više. Realno nedostajuća sredstva sa depozitima, koji bi se ovom dinamikom potrošili do kraja godine, su 170 miliona EUR”, precizirao je Damjanović.

Govoreći o izvršenju budžeta, Damjanović je rekao da je na dan 8. jul stanje depozita 283 miliona EUR.

“Oni su za dva mjeseca niži 100 miliona, što govori da se troše uprkos solidnom punjenju državne kase, imajući u vidu povećane prihode od poreza na dodatu vrijednost (PDV). Kod akciza imamo malo usporavanje zbog mjera koje smo preduzeli kada smo prepolovili akcize na gorivo, što je smanjilo prihode za desetak miliona EUR. I pored toga, iskazan je mali suficit u junu od 6,6 miliona EUR. To je na gotovinskoj osnovi, što ne znači da je realno jer postoje obaveze koje još nijesu izmirene, a daju drugačiju sliku”, objasnio je Damjanović.

On je poručio da neće biti podizanja stope PDV-a, a kada je riječ o širenju poreske osnove, dvije stvari su potencijal.

“Prva je fiskalizacija djelatnosti koje nijesu fiskalizovane, poput izdavanja smještaja i plažnog mobilijara, rentiranja stanova, sektora građevinarstva. Drugo je širenje poreskog obuhvata na djelatnosti koje nijesu obuhvaćene u smislu poreza kao što su brojne samostalne djelatnosti. Procjena je da je najmanje trećina ekonomije u sivoj zoni, što je oko 1,5 milijardi EUR, shodno procijenjenom BDP-u. Samo da se manji dio toga uvede u legalne tokove to bi donijelo dovoljno prihoda državi, što bi nam omogućilo da ne moramo ni cent da se zadužimo”, kazao je Damjanović.

On je najavio i da će Ministarstvu biti prioritet da tokom godine obezbijede minimalnu penziju u iznosu od 225 do 250 EUR.

“Uradićemo sve da penzioneri što lakše podnesu teret krize jer je ona najviše pogodila njih”, zaključio je Damjanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS