Dali saglasnost na idejno rešenje za hotel Riviera Montenegro Hotel & Residences

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, odnosno glavni državni arhitekta, donio je novo rješenje kojim se daje saglasnost na idejno rješenje za hotel Riviera Montenegro Hotel & Residences.

“Zbog pojačanog interesovanja dijela javnosti, a u cilju potpune transparentnosti koju sprovodimo u svim aktivnostima Ministarstva, iznosimo sve činjenice i sled postupka u vezi sa izdavanjem, odnosno obavještavamo sve zainteresovane da je nakon sprovedenog upravnog postupka i poništaja prethodnog rješenja, Ministarstvo, odnosno glavni državni arhitekta, donio novo rješenje kojim se daje saglasnost na idejno rešenje za hotel Riviera Montenegro Hotel & Residences”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Iako je u odvojenom postupku izdata saglasnost na idejno rješenje, iz Ministarstva su napomenuli da je gradilište investitora u prethodnom periodu bilo zatvoreno, zbog neispunjavanja svih potrebnih uslova u vezi sa idejnim rešenjem.

“Naime, imajući u vidu da je Ministarstvo poništilo prethodnu saglasnost na idejno rešenje, urbanističko-građevinski inspektor je zabranio dalju gradnju objekta, jer nijesu ispunjeni svi uslovi prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata”, dodaje se u saopštenju.

U odnosu na utvrđeno činjenično stanje, s obzirom na to da je došlo do poništenja saglasnosti na idejno rešenje objekta, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, urbanističko – građevinski inspektor je zabranio dalju gradnju objekta.

“Dakle, u prilog činjenici da se ovo Ministarstvo i Vlada eksplicitno vode slovom zakona, obavještavamo javnost da je gradilište kompanije MIA Investment bilo zatvoreno upravo zbog nedostatka saglasnosti na idejno rješenje. Poštujući pravila postupka, te u krajnjem ne želeći da dajemo prostor za dnevno politička potkusurivanja, informaciju o zatvaranju gradilišta, ali i izdatoj novoj saglasnosti na idejno rješenje, nijesmo medijski promovisali, iako su ova akta javno dostupna na sajtu Ministarstva”, poručili su iz tog Vladinog resora.

Kako su kazali, postavlja se pitanje zašto je samo vijest o izdatoj saglasnosti na idejno rješenje zavrijedila pažnju medijskih poslenika.

“Ministarstvo će nastaviti da postupa u skladu sa zakonom i novonastalim okolnostima kako bi se osigurala zakonita i transparentna realizacija ovog projekta, te će javnost biti pravovremeno obavještena o svim bitnim aspektima razvoja projekta, imajući u vidu interesovanje dijela javnosti za isti”, zaključuje se u saopštenju.

