Čuvaju stabilnost javnih finansija uz infrastrukturni razvoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada se zalaže da opredijeli važan dio javnih finansija za infrastrukturni razvoj zemlje, ali i odlučno čuva stabilnost sektora javnih finansija, saopštio je ministar finansija, Novica Vuković.

On je na forumu Međunarodna infrastrukturna ulaganja i izgradnja, koji se održava u kineskom gradu Makao, govorio o značaju povoljne investicione politike i rastućeg infrastrukturnog ulaganja, uz osvrt na planirane korake Vlade Crne Gore u dijelu ekonomskog i održivog razvoja naše zemlje.

Vuković je, govoreći u okviru panela Green, Low-carbon, Integration and Sharing – Global Green and Low-carbon Energy Digital Transformation Development, rekao da, pored sektora turizma i energetike, koji su prepoznati kao generatori ubrzanog ekonomskog rasta i razvoja, pokretanje kapitalnih projekata u sektoru javne infrastrukture, od krucijalnog je značaja ne samo za ekonomski prosperitet naše zemlje, već i za ostvarivanje ključnog spoljnopolitičkog cilja – da Crna Gora postane prva članica Evropske unije u procesu proširenja.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, rekao da je ključno da nastavimo jačanje ekonomskih veza kroz nove investicije u kojima ćemo obezbijediti maksimalnu konkurentnost i transparentnost procesa, i na taj način njegovati zajedničke inicijative i pokretati nove projekte.

“Ako zemlje usklade svoje politike i budemo radili zajedno, možemo stvoriti nove mogućnosti za rast, inovacije i održivi razvoj u svim sektorima”, poručio je Vuković.

On na forumu učestvuje zajedno sa vršiteljkom generalne direktorice Direktorata za upravljanje javnim investicijama i politiku javnih nabavki Jelenom Jovetić.

Forum Međunarodna infrastrukturna ulaganja i izgradnja tradicionalno okuplja preko 70 zemalja svijeta posvećenih promovisanju najnovijih trendova u razvoju javne infrastrukture i kapitalnih investicija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS