CUP: Uvođenje novih akciza i povećanje PDV nijesu adekvatne mjere

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uvođenje akciza na „mirna vina“ i povećanje stope PDV-a na štampu i smještaj u sektoru turizma ugroziće konkurentnost i otežati poslovanje, a prihodi koji se planiraju neće ozbiljnije uticati na stabilnost javnih finansija, smatraju u Crnogorskom udruženju poslodavaca (CUP).

„Ispravnije bi bilo da država mjerama fiskalne politike podstiče male proizvođače vina i izdavače, a sektor turizma adekvatnom poreskom politikom pozicionira bolje od konkurentskih destinacija“, rekli su iz CUP.

Oni su podsjetili da turizam učestvuje sa preko 20 odsto u bruto domaćem proizvodu (BDP), što ga čini jednom od ključnih privrednih djelatnosti.

U CUP smatraju da Vlada ima obavezu da preispita te mjere, otvori dijalog sa poslodavcima i tek nakon temeljnih analiza i dijaloga eventualno ih koriguje.

„Uvođenja novih opterećenja bez prethodnog dijaloga sa poslodavcima loš je manir koji može samo negativno uticati kako na povjerenje tako i na dalju izgradnju dobrog poslovnog ambijneta“, rekli su iz CUP.

Oni su dodali da umjesto podizanja poreskih stopa i uvođenja novih akciza Vlada treba da radi na širenju poreske baze i daljem smanjenju sive ekonomije koja značajne tokove novca idalje drži van zakonskih okvira.

„U tome bi imala podršku poslodavaca. Time bi mnogo više sredstava prihodovala, uticala na bolji poslovni ambijent, a značajno pomogla malom i srednjem biznisu koji je dominantno zastupljen i u vinarstvu, medijima i turističkoj industriji“, rekli su iz CUP.

CUP je podržao poslodavce u tim oblastima da zajedničkom argumentacijom ukažu na potencijalno loše odluke Vlade. Oni su upozorili i da manir da se odluke najavljuju bez prethodnog dijaloga ne doprinosi izgradnji partnerskih odnosa.

„Moramo podsjetiti da upravo poslodavci, koji rade u nedovoljno sređenom ambijentu, sa najčešće neefikasnom administracijom i nedovoljnom zaštitom svojinskih i drugih prava, daju ključni doprinos punjenju budžeta čijim suficitom se Vlada ovih dana diči“, navodi se u saopštenju.

Iz CUP su kazali da novac koji država prihoduje neko mora da zaradi, kao i da su to jednim dijelom svakako poslodavci koji uredno izmiruju fiskalne obaveze i zapošljavaju veliki broj ljudi, ubog čega država treba da podstiče njihov rad, a ne kažnjava novim nametima.

