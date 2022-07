Crnoj Gori potreban dalji razvoj IT industrije i telekomunikacija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnoj Gori je potreban dalji razvoj IT industrije i telekomunikacija, kao oblastima koje garantuju informatički razvoj društva i države.

To je ocijenjeno tokom razgovora predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića sa predsjednikom i izvršnim direktorom kompanije 4iG iz Mađarske Gelerta Jaszaiem.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje crnogorskog predsjednika, Đukanović je ocijenio da se odlični međudržavni odnosi Crne Gore i Mađarske u kontinuitetu obogaćuju i kroz razvijenu ekonomsku saradnju, interesovanje mađarskih investitora.

To, prema ocjeni Đukanovića, potvrđuje i interesovanje kompanije 4iG koja je postala vlasnik nekadašnjeg Telenora, odnosno današnjeg One mobilnog operatera.

Jaszai je kazao da je politika kompanije ulaganje i investiranje na duge staze i izrazio uvjerenje da će kroz komunikaciju sa državnim organima i lokalnim kompanijama koje se bave IT, digitalizacijom i telekomunikacijama uspješno razvijati saradnju sa Crnom Gorom.

On je prezentovao Đukanoviću viđenje budućeg razvoja 4iG kompanije u Crnoj Gori kroz razvoj 5G mreže, ulaganja u IT sektor i investiranje u nove projekte u cilju obogaćenje ponude telekomunikacionih i kablovskih usluga.

“Zajednički je ocijenjeno da je Crnoj Gori potrebno dalje unaprijeđenje razvoja IT industrije i telekomunikacija, kao oblastima koje garantuju informatički razvoj društva i države”, zaključuje se u saopštenju.

