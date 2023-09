Crnogorsko tržište pogodno za ulaganja inostranih partnera

Podgorica, (MINA) – Crnogorsko tržište je povoljno tlo za ulaganja inostranih partnera iz država sa rastućom ekonomijom, kazao je ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović.

Ibrahimović je, kako je saopšteno iz Ministarstva kapitalnih investicija (MKI), danas razgovarao sa zamjenikom generalnog sekretara UNECE Dimitrijem Mariasinom.

Navodi se da su fokus razgovora bili su aktuelni projekati MKI, u vezi sa kojima je puna, tehnička podrška međunarodnih partnera više nego dobrodošla.

Na sastanku je ocijenjeno da postoji značajan prostor za inteziviranje saradnje u oblastima saobraćaja i energetike, drvne industrije, razvoja sjeverne regije i modela privatno javnog partnerstva.

„Kako je primarni cilj UNECE snažna promocija evropske ekonomske integracije, u vidu tehničkih rješenja i podrške, a u čiji je rad uključeno 56 zemalja članica u Evropi, Aziji i Sjevernoj Americi, ali i sve zaintersovane zemlje članice Ujedinjenih nacija, važno je istaći da je Crna Gora, u ovom trenutku, prepoznata kao država sa kojom postoji prostor za inteziviranje saradnje“, kaže se u saopštenju.

Ibrahimović je kazao da je crnogorska privreda usmjerena i zavisna od turizma, razvoja putne infrastrukture i velikih ulaganja u sektor energetike.

On je istakao da je podrška međunarodnih partnera, a naročito pomoć u vidu tehničkih rješenja, kroz pravne instrumente koji su usaglašeni sa tekovinama Evropske unije, prepoznata kao prijateljska i kao mehanizam koji može direktno doprinijeti donošenju važnih strateških opredjeljenja na nivou projektnih zadataka.

„Složili smo se da je crnogorsko tržište povoljno tlo za ulaganja inostranih partnera iz zemalja sa rastućom ekonomijom“, rekao je Ibrahimović.

Kako je dodao, fokusirani su na realizaciju krupnih projekata, kao što su kompletiranje cijelog projekta auto-puta (preostale tri faze), projekat Jadransko-jonskog gasovoda, u paraleli sa njim projekat Jadransko-jonske brze ceste i mnogi drugi na kojima se u MKI intzenzivno radi.

„Ulažemo u obnovljive izvore energije, a s obzirom na kompleksnost ovakve vrste projekata, vidimo prostor za zajedničko djelovanje i u projektima iz sektora energetike”, istakao je Ibrahimović.

Ibrahimović i Mariasin su se saglasili da je dalja saradnja polje o kojem će se i ubuduće razgovarati.

