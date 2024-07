Crnogorski pršut uskoro i na evropskom tržištu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U klaster Crnogorski pršut udružilo se šest renomiranih crnogorskih proizvođača suhomesnatih proizvoda da svojim radom i zalaganjem Crnu Goru stave na globalnu mapu najkvalitetnijih proizvođača pršuta i predstave ono najbolje iz tradicionalne gastronomske ponude države.

U cilju upoznavanja javnosti da je klaster dobio sertifikat za proizvodnju Crnogorskog pršuta, na Cetinju je organizovano druženje sa medijima, u cilju upoznavanja s dosadašnjim rezultatima i planom daljih aktivnosti. Prisutni su imali priliku da se bliže upoznaju sa proizvodnim kapacitetima i načinima proizvodnje jednog od najpoznatijih crnogorskih proizvoda – Crnogorskog pršuta.

Tokom posjete fabrikama koje su članice klastera, sekretar klastera Crnogorski pršut, Ilija Ševaljević, kazao je da će članice povećati proizvodnju, omogućavajući potrošačima da uskoro, pod posebnom etiketom, pronađu ovaj jedinstveni proizvod garantovanog kvaliteta na policama trgovina širom Crne Gore i regiona.

On je pozvao i vlasnike hotela i restorana da u svoje jelovnike uvrste Crnogorski pršut, ukoliko to već nijesu učinili.

“Planiramo da vrlo brzo pokrenemo i postupak sertifikacije kod ovlašćenih institucija Evropske unije i da tako postanemo prvi crnogorski proizvod koji će ispuniti uslove za dobijanje zaštićene evropske oznake”, najavio je Ševaljević.

Dobijanje sertifikata zahtijevalo je dugogodišnji rad i saradnju s nadležnim državnim organima Crne Gore. Događaj su ispred ključne državne institucije u ovoj oblasti prisustvovali i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Generalni direktor Direktorata za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Miroslav Cimbaljević, rekao je da u narednom periodu svima nama treba biti fokus na jačanju kapaciteta, proizvodnje i podrške proizvođačima od resornog ministarstva i lokalne samouprave.

Govoreći o razvoju Crnogorskog pršuta, Cimbaljević je naveo da kroz klaster njegove članice pokazuju kako jedan brend treba da izgleda i razvija se i na koji način se razvija kvalitetan proizvod kojim će se i Crna Gora i Cetinje ponositi.

Klaster Crnogorski pršut okuplja šest firmi Martex, Montstate, MiAnja, InterProduct, Zrnožit i Gornič, koje su posvećene očuvanju i promociji autentičnog Crnogorskog pršuta. Upravo trud i posvećenost ovih proizvođača rezultirali su dobijanjem sertifikata za zaštićeni proizvod Crnogorski pršut.

Na taj način se garantuje pažljivi odabir sirovine, a potom strogo kontrolisane faze soljenje, presovanje, sušenje i zrenje od najmanje godinu.

Miris zrelog mesa, jedinstven ukus, nizak procenat soli, rubin boja, mramoriranost i laka topivost u ustima daju specifične senzorne karakteristike što rezultira time da u svakoj feti Crnogorskog pršuta sva čula uživaju.

