Crnogorski proizvodi na humanitarnim bazarima oduševili posjetioce

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova učestvovala je na ovogodišnjim međunarodnim humanitarnim bazarima koji su se održali u Ljubljani i Beogradu.

Na crnogorskim štandovima, koji su privukli veliki broj posjetilaca, našli su se lokalni proizvodi i suveniri iz različitih krajeva naše zemlje.

„Poseban segment je zauzela promocija projekata Dobro. Bolje. Domaće. Nastup na humanitarnim bazarima, koji se održao tokom vikenda, predstavlja dobru priliku za promociju turističkih proizvoda Crne Gore“, rekli su iz NTO-a.

Kompletan prihod sa ovogodišnjih bazara namijenjen je za humanitarne svrhe, a u fokusu su djeca i omladina koja se suočavaju sa poteškoćama u razvoju u Sloveniji i zajednice koje su najviše pogođene pandemijom koronavirusa u Srbiji.

Otpravnica poslova u Ambasadi Crne Gore u Srbiji, Ana Ražnatović, kazala je da su jako zadovoljni što se ovaj događaj ponovo održava nakon dvije godine i što Ambasada Crne Gore, zajedno sa 25 drugih država, tradicionalno nastavlja sa prezentovanjem domaćih proizvoda i promocijom kulture i turizma.

„Sredstva dobijena od prodaje naših proizvoda na bazaru doniraće se za saniranje posljedica kovida“, poručila je Ražnatović.

Jedna od posjetiteljki, Ivana Cvejić, kazala je da Crna Gora ima najbolji štand na humanitarnom bazaru.

„Usluga je bila fenomenalna, a ugostili su nas veoma ljubazni ljudi što je i uobičajeno za Crnogorce. Kupila sam njegušku pršutu i domaći sir koji kupujemo svake godine kada dođemo na odmor“, rekla je Cvejić.

Pored velikog broja stanovnika Srbije i Slovenije koji su posjetili bazar, primjetno je bilo interesovanje i predstavnika iz diplomatskog i političkog života ovih zemalja, kao i medija koji su ispratili ove događaje.

Janez Kovačić iz Maribora kazao je da mu je drago što danas ima priliku da kupi neke od crnogorskih domaćih proizvoda.

„Kao i uvijek, pravi ste domaćini i nadam se da ću vas posjetiti tokom novogodišnjih praznika. Između ostalog, crnogorski ukusi su jedan od razloga zašto često posjećujem vašu zemlju“, poručio je Kovačić.

Posebno je bila oduševljena i Špela Šarec koja je sa porodicom posjetila humanitarni bazar i tom prilikom kupila više proizvoda iz Crne Gore.

„Atmosfera je zaista predivna, a zbog raznovrsnog sadržaja djeca se danas zabavljaju i uživaju na ovom bazaru. Crnogorski štand je mnogo lijepo izgledao, i posebnu pažnju su privukli ručno rađeni predmeti i kuhinjski elementi koji su pravljeni od drveta. Kupila sam više proizvoda i nadam se da ću time pomoći djeci koja se suočavaju sa poteškoćama u razvoju“, rekla je Šarec.

Tokom humanitarnog bazara u Ljubljani, NTO i Blue Kotor Bay Premium Spa Resort donirali su vaučere za turističke aranžmane u vrijednosti po 500 EUR za koje su posjetioci bazara u Ljubljani imali priliku da licitiraju.

Ove događaje koje su organizovali ambasade Crne Gore u Sloveniji i Srbiji, kao i Međunarodni klub žena u Beogradu, podržali su NTOCG, Privredna komora Crne Gore, lokalne turističke organizacije Podgorice, Cetinja, Žabljaka, Herceg Novog, Bara, Budve i kompanija IDEA.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS