Crnogorska preduzeća u Programu tehničke pomoći za ulazak na evropsko tržište

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investicioni forum šest komora Zapadnog Balkana (WB6 CIF) odabrao je 11 preduzeća iz Crne Gore koja će učestvovati u Programu tehničke pomoći za ulazak na evropsko i globalno tržište, saopšteno je iz Privredne komore (PKCG).

U Programu će crnogorske kompanije učestvovati zajedno sa još 60 malih i srednjih preduzeća iz Albanije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Makedonije.

“Ovaj Program finansirala je Evropska unija, a odabrana preduzeća imaće potpuno besplatnu pomoć za plasiranje svojih proizvoda na tržište Evropske unije, sa fokusom na njemačko i italijansko tržište. Selekcija kompanija je realizovana uzimajući u obzir i potražnju i trendove ciljanih tržišta”, navodi se u saopštenju.

Kompanije iz Crne Gore koje su odabrane da učestvuju u ovom programu su: Remid Vis odnosno fabrika za izradu rezervnih djelova, Plantaže koje se bave proizvodnjom vina, LLUCKA ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL koji se bavi proizvodnjom maslinovog ulja, Habikon koji proizvodi šipke za gipsane zidove, pribor za montažu gipsanih zidova, Meditera (arhitektonski projekti, izvoz drvenih građevinskih elemenata), kao i BMP Produkt (sistem za nivelisanje pločica).

U programu će učestvovati i danilovgradska kompanija Zip koja se bavi izradom termoizolacije, čelične kapije na CNC, ARCHIFOCUS koja nudi dizajnerske usluge – uređenje enterijera, izrada projekata za stambene i nestambene objekte, izrada projekata enterijera, zatim Dellkom Engineering koja projektuje i izvodi građevinske konstrukcije, INTERIKS koja se bavi projektima za dizajn enterijera), kao i kotorski Briv Construction koji nudi širok spektar građevinskih djelatnosti, posebno osposobljenih za projektovanje i izvođenje radova u hidrogradnji, niskogradnji i visokogradnji.

Određeni broj kompanija imaće priliku da učestvuje i na Poslovnom Forumu u Berlinu i B2B sastancima, povodom deset godina od početka Berlinskog procesa 24. septembra ili na SAIE sajmu za građevinski sektor u Bolonji od 9. do 12. oktobra.

“Kroz ovaj program biće angažovani konsultanti koji će odabrane kompanije podržati u sticanju kompetencija koje će ih učiniti atraktivnijim za uključenje u evropske i globalne lance snadbjevanja i pomoći im da što bolje iskoriste i povećaju svoj izvozni potencijal”, rekli su iz PKCG.

U sklopu programa će biti održane i grupne radionice po sektorima (građevinski, metalski i automobilski, tekstilni, poljoprivredni, projektovanje i inženjering i sektor plastike i infrastrukture).

WB6 CIF je zajednička inicijativa privrednih komora iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije. Komore su 2017. godine uspostavile platformu saradnje sa ciljem da budu zajednički glas poslovne zajednice u regionu i da olakšaju poslovne kontakte i promovišu region kao jednu investicionu destinaciju.

WB6 CIF predstavlja oko 350 hiljada kompanija, uglavnom malih i srednjih preduzeća, u svojoj misiji da otvori nove mogućnosti za jače umrežavanje poslovnih zajednica u regionu, ukloni preostale prepreke razvoju regionalne ekonomske saradnje i unaprijedi poslovnu i investicionu klimu u regionu.

