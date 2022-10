Crna Gora u Evropskoj patentnoj organizaciji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je danas postala 39. država članica Evropske patentne organizacije, u skladu sa odredbama Konvencije o evropskom patentu, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, iskazao je zadovoljstvo pristupanjem i poručio da je Crna Gora privilegovana što postaje nova država članica Evropske patentne organizacije.

“Ovo će značajno doprinijeti jačanju sistema patentne zaštite u Crnoj Gori. Članstvo u Evropskoj patentnoj organizaciji čini Crnu Goru integralnim dijelom porodice razvijenih evropskih država, koje daju prioritet efikasnoj zaštiti pronalazaka”, naveo je Đurović.

Iz Ministarstva su kazali da je članstvo u Evropskoj patentnoj organizaciji rezultat aktivnosti koje su započete 23. jula 2018. godine, kada je Crna Gora formalno zatražila pristupanje.

Upravni savjet Evropske patentne organizacije je 10. oktobra 2018. godine zvanično pozvao Crnu Goru da pristupi Konvenciji o evropskom patentu, nakon čega je uslijedila izrada normativnog okvira vezanog za pristupanje.

“Skupština Crne Gore je krajem prošle godine donijela Zakon o potvrđivanju Konvencije o priznavanju evropskih patenata (Konvencija o evropskom patentu) od 5. oktobra 1973. godine, sa izmjenama člana 63 Konvencije o evropskom patentu od 17. decembra 1991. godine i izmjenama od 29. novembra 2000. godine, kao i izmjene i dopune Zakona o patentima koje sadrže odredbe neophodne za efikasnu implementaciju Konvencije u Crnoj Gori”, dodaje se u saopštenju.

Procedura pristupanja formalno je okončana deponovanjem Instrumenata pristupanja.

Evropska patentna organizacija uspostavljena je Konvencijom o evropskom patentu 1973. godine, a sastavljena je od dva organa – Evropskog zavoda za patente i Upravnog savjeta.

Evropski zavod za patente, koji ima oko 6,4 hiljade zaposlenih, ispituje evropske prijave patenata omogućavajući pronalazačima, istraživačima i kompanijama iz cijelog svijeta da steknu visoko kvalitetnu pravnu zaštitu na svojim pronalascima u do 44 države, odnosno na teritorijama država članica i država potpisnica sporazuma o proširenju odnosno sporazuma o validaciji evropskih patenata, što pokriva tržište od oko 700 miliona ljudi.

“Konvencija o evropskom patentu zaključena je sa idejom objedinjavanja i usaglašavanja patentnog sistema u Evropi, a u cilju jačanja saradnje između država u pogledu zaštite pronalazaka. Na taj način ustanovljena je jedinstvena, kvalitetna i efikasna procedura zaštite inovacija u evropskim državama, te obezbjeđene pouzdane, kompletne i ažurne informacije u vezi zaštite inovacija”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su objasnili da se ovom Konvencijom omogućava podnošenje jedne patentne prijave za više država članica, koja se ispituje po utvrđenim procedurama na jednom mjestu, u Evropskoj patentnoj organizaciji sa sjedištem u Minhenu, a priznati patenti se nakon toga izdaju i važe u svakoj od naznačenih zemalja.

Na taj način, podnosilac prijave štedi svoje vrijeme i trud.

“Pristupanje Crne Gore donosi značajne benefite domaćim pronalazačima kroz mogućnost podnošenja prijave evropskog patenta i iz Crne Gore, što do sada nije bio slučaj”, zaključuje se u saopštenju.

