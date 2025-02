Crna Gora prvi put ostvarila prosječnu neto zaradu veću od jedne članice EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je prvi put ostvarila prosječnu neto zaradu veću od jedne zemlje članice Evropske unije (EU), saopšteno je iz Vlade.

Iz Vlade su na mreži X napisali da je prosječna neto zarada u Crnoj Gori u decembru prošle godine iznosila je 1,01 hiljadu EUR i u odnosu na decembar 2023. veća je 24,3 odsto.

“Navedenim rastom zarade Crna Gora je po prvi put ostvarila prosječnu neto zaradu veću od jedne zemlje članice EU”, rekli su iz Vlade.

