Crna Gora prva na listi evropskih destinacija po ostvarenom rastu turističkog prometa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora, prema kvartalnom izvještaju Evropske komisije za putovanja (ETC), prednjači u odnosu na druge destinacije po rastu turističkog prometa, zahvaljujući intenziviranim aktivnostima Nacionalne turističke organizacije (NTO) i pristupačnoj cjenovnoj politici.

U izvještaju se, kako su saopštili iz NTO-a, navodi da je Crna Gora sve popularnija destinacija u Evropi, te da je na prvom mjestu po rastu broja turista u odnosu na 2019. godinu na tržištima Velike Britanije, Francuske i Holandije, a da se odlično kotira i na drugim tržištima, poput Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Australije i Kine.

ETC navodi da su promotivne aktivnosti NTO zaslužne za ovako dobre rezultate.

“Crna Gora doživljava snažan oporavak turizma. Ovo je vođeno povećanjem promotivnih aktivnosti NTO-a, koja je ojačala njenu reputaciju i vidljivost kao vodeće destinacije na mnogim ključnim tržištima”, konstatovano je u izvještaju.

Prema ovom izvještaju, kao jedan od faktora dobrog kotiranja Crne Gore u odnosu na druge destinacije, je i pristupačna cjenovna politika.

“Pristupačnost je ključna tema na većini tržišta ove godine. Evropa doživljava visoke nivoe inflacija i povećanje troškova za turiste sa udaljenih destinacija. Putnici i dalje pokazuju spremnost da plate za iskustvo, ali destinacije sa dobrim odnosom cijene i kvaliteta će imati najviše koristi. Nije slučajno da su Crna Gora i Turska, kao dvije od najpovoljnijih destinacija u Evropi, ostvarile najbolje rezultate u dolascima turista iz Velike Britanije”, poručili su iz ETC-a.

Pored Velike Britanije, Crna Gora bilježi i najveći rast u dolascima turista i sa tržišta Francuske i Holandije.

“Crna Gora je sada ispred svih ostalih destinacija po pitanju oporavka, sa povećanjem dolazaka 118,3 odsto i noćenja 72,8 odsto na tržištu Francuske. Promotivne aktivnosti NTO-a dio su razloga za oporavak na ovom tržištu”, precizira se u izvještaju.

Direktorica NTO, Ana Tripković Marković, osvrnula se na podatke iz izvještaja, te poručila da oni ukazuju na sve bolje pozicioniranje Crne Gore kao turističke destinacije u Evropi.

“Izuzetno smo zadovoljni ostvarenim rezultatima i ponosni na to što je vodeća evropska institucija u turizmu prepoznala rad NTO-a. Činjenica da smo na tržištu Velike Britanije, Francuske i Holandije na prvom mjestu po rastu broja turista u odnosu na 2019. godinu nam pokazuje da smo na dobrom putu i da naša strategija privlačenja turista sa ovih tržišta donosi sjajne rezultate. Svjesni da imamo ogroman potencijal i još prostora za napredovanje, nastavićemo da radimo predano na što boljem pozicioniranju Crne Gore kao turističke destinacije”, rekla je Tripković Marković.

Aktivnosti NTO-a će, kako je navela, i dalje biti jasno usmjerene ka diversifikaciji turističkog tržišta, praćenju i prilagođavanju globalnim trendovima.

Pored afirmativnih podataka iz ovog izvještaja, Crna Gora se već duže od godinu dana u mjesečnim istraživanjima ETC-a nalazi među deset najbolje ocijenjenih destinacija prema recenzijama posjetilaca online platformi za putovanja.

