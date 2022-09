Crna Gora povoljna destinacija za kineske turiste

Peking, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je povoljna destinacija za kineske turiste, s prilično povoljnim viznim režimom i međunarodnom relacijom s drugim velikim gradovima Evrope, ocijenila je profesionalna turoperatorka Susan ili, na kineskom, Li Wei.

“Prilično je udobno kada ulazimo u Crnu Goru, jer kineski turisti s valjanom američkom, ili šengenskom ili britanskom/irskom vizom mogu ostati do 30 dana bez crnogorske vize, tako u ovom trenutku je Crna Gora lijepo mjesto na ljetovanje kineskih turista koji žive u Evropi“, rekla je Susan u intervjuu novinarki China Media Groupe, Yu Xi.

Susan dugo godina živi u kineskom Šangaju i u Irskoj, a prije pandemije covid-19 njena kompanija se oko pet godina bavila promocijom crnogorskog turizma u Kini, u saradnji s Nacionalnim turističkim organizacijom Crne Gore.

Isto kao mnogo ljudi, tokom pandemije oko dvije godine nije Susan mogla normalno putovati u inostranstvo kao nekad. Nedavno je, zahvaljujući poslovnom putu u Evropi, na margini poslova deset dana privatno boravila u Crnoj Gori.

„Ipak, nije mnogo Kineza još čulo za Crnu Goru kao fantastičnu turističku destinaciju, zato je potrebno još više promocije preko interneta i u stvarnosti, putem medija, uključujući i self-medija kao i preko turističke agencije, kako bi turisti saznali više o posebnosti Crne Gore i kako bi došli i ostali tu duže vrijeme, a ne samo za kratki one-day trip“, smatra Susan.

Prije pandemije je Susanina kompanija u saradnji sa NTO-om radila brojne promocije o turizmu Crne Gore u Kini. Ona je kazala da očekuje da nakon pandemije bude još više saradnje sa crnogorskim kolegama i da što više kineskih turista posjeti Crnu Goru.

Ljudi širom svijeta očekuju da se život, posebno turizam vrati u normalno stanje kao nekad prije pandemije. Turoperatori mnogih zemalja pitaju kada im dolaze kineski turisti.

„Ove godine se oporavio turizam u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), a u Kini su uklonjene ili ublažene protivepidemijske mjere. Vjerujem da će sigurno biti isti veliki turistički oporavak i iskreno želimo da što prije dočekamo taj dan“, rekla je Susan.

Ona je kazala da sada nije prvi put u Crnoj Gori, već je ranije obišla Most na Đurđevića Tari, Podgoricu, Porto Montenegro, Sveti Stefan, Skadarsko jezero, Kotor i Perast.

Ovaj put su njene destinacije bile Budva i Herceg Novi. Na svom profilu na Wechatu, najvećoj kineskoj društvenoj mreži, Susan je napisala poruke o putovanju u Budvi.

“Mali crnogorski grad Budva se nalazi na obali Jadrana. Ovdje su lijepe pješčane plaže, bogat noćni život, a grad je poznat po specijalnim mediteranskim arhitekturama. S dugotrajnom 2500-godišnjom istorijom je postao najstarije naselje na Jadranu. Kad stigneš u Crnu Goru uvijek treba da digneš glavu kada razgovaraš s njihovim ljudima, visoki ali i zgodni… uz lagani morski vjetar i klimu, bez sumnje je ovdje idealno mjesto za ljetovanje“, napisala je Susan.

Ona je navela da je u Budvi pravi užitak u miru, uživala je piti kafu na moru uz morske ljepote, dok je u Herceg Novom bila u morskom selu Đenovići, pa uz obalu do Portonovog, pri čemu je vidjela i tradicionalnu i najnoviju destinaciju za ljetovanje.

Susan je na Wechatu kineskim prijateljima predstavila svoje iskustvo.

“Osim luksuznog hotela One&Only, ovdje su i luke kruzera i kvalitetni apartmani. Đenovići i Baošići su nekadašnja ribarska sela, a sada su postali top destinacije za ljetovanje. Ovdje možete obići Boku Kotorsku brodom ili čamcima, možete noćiti u hotelu ili hostelu, raznovrsni su izbori za vas, uz jedinstvene prirodne ljepote“, rekla je Susan.

Kako je kazala, zahvaljujući svojim porukama na društvenim mrežama, mnogi kineski prijatelji su izrazili želju da nakon pandemije odmah putuju u Crnu Goru.

Tokom boravka je Susan primijetila kako možda zbog toga što nije bila u Kotoru i drugim čestim destinacijama kineskih turista, nije vidjela mnogo sunarodnika.

Niz godina prije pandemije, posebno poslije 2017. kada je tadašnja crnogorska Vlada proglasila olakšavanje viznog režima prema putnicima s kineskim pasošem, broj kineskih turista u Crnu Goru je godinama duplo rastao. Prema podacima kineske Ambasade u Podgorici, 2019. godine u Crnoj Gori je stiglo 74,8 hiljada kineskih turista s 97,7 hiljada noćenja, odnosno duplo više nego u 2018.

Pandemija je iznenadno zaustavila pozitivan trend rasta. Međutim, iako je zbog protivepidemijskih mjera naglo smanjen broj kineskih turista, polako se „vraćaju“ kineski turisti koji žive u Europi.

„S obzirom na to da u ovom trenutku relativno malo kineskih turista, kada su mještani saznali da sam iz Kine, bili su vrlo ljubazni. Zaista sam vidjela i osjetila njihovu gostoljubivost prema kineskim turistima“, navela je Susan.

