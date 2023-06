Crna Gora pod nadzorom EK zbog ekonomskih državljanstava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora jedna je od zemalja koja je pod pomnim nadzorom Evropske komisije (EK) zbog potencijalnih rizika koje izazivaju ekonomska državljanstva, objavljeno je u izvještaju EK o praćenju bezviznih režima.

„Komisija je sarađivala sa svim zemljama koje koriste šeme za investitorsko državljanstvo u cilju sprečavanja i ublažavanja mogućih bezbjednosnih rizika za EU. U ovom trenutku, određeni broj trećih zemalja bez viza je pod pomnim nadzorom zbog potencijalnih rizika koje izazivaju njihovi programi državljanstva po ulaganju ili planovi da uspostave takve šeme. To uključuje Albaniju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju, kao i Vanuatu i neke zemlje na Karibima“, navodi se u dokumentu u koji je Pobjeda imala uvid.

Da bi dobili crnogorsko ekonomsko državljanstvo, aplikanti su dužni da uplate 200 hiljada EUR po zahtjevu i najmanje 450 hiljada ulože u neki od projekata u Podgorici ili na primorju.

U dokumentu se podsjeća da je Komisija dala eksplicitne preporuke da se efikasno ukine ili uzdrži od usvajanja šema državljanstva investitorima.

„Pored toga, ovo pitanje se takođe razmatra u kontekstu redovnog političkog dijaloga, kao i na sastancima Pododbora za pravosuđe, unutrašnje poslove i bezbjednost koji se organizuju u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i zainteresovanih zemalja. S tim u vezi, EK pozdravlja odluku Albanije da suspenduje inicijative vezane za uspostavljanje šeme investitorskog državljanstva, kao i postepeno ukidanje takve šeme u Crnoj Gori“, navodi se u dokumentu.

Crna Gora je krajem prošle godine zvanično ukinula program ekonomskog državljanstva i o tome informisala Evropsku uniju. Ipak, u proceduri se nalazi još 787 zahtjeva koji se rješavaju i koji izazivaju podozrenje EU, ali i Vašingtona, jer su aplikanti mahom državljani Rusije.

EU je više puta pozvala Crnu Goru da ukine program ekonomskog državljanstva, zbog rizika poput pranja novca, finansiranja terorizma i organizovanog kriminala.

Iz Vlade je više puta saopšteno da je program ekonomskog državljanstva Crnoj Gori donio investicije od 300 miliona EUR i dodatnih 70 miliona državnoj kasi, od plaćenih naknada.

„Tražimo alternativu kako bi sličan program nastavili na način da bude prihvatljiv EU, a koji bi zadovoljio interese Crne Gore o ekonomskom razvoju“, rekao je premijer Dritan Abazović.

U proceduri je 31. decembra bilo još 787 zahtjeva, zbog čega je Vlada zadužila poseban tim da definiše pravni okvir za postupanje u tim projektima.

