Crna Gora ne smije ugroziti penzioni sistem međugeneracijske solidarnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ne smije ugroziti decenijama izgrađivan penzioni sistem međugeneracijske solidarnosti, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je pozvao sve političke aktere na odgovoran pristup.

“Ekonomski populizam je u suprotnosti sa održivim razvojem Crne Gore”, napisao je Milatović na mreži X.

Fiskalnom strategijom, koju je pripremila Vlada, i koja će danas biti predstavljena, predviđeno je povećanje zarada i smanjenje doprinosa.

