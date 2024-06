Crna Gora nastavila sa napretkom u svim oblastima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je napravila značajan napredak u usklađivanju zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU i usvojila brojne reforme kako bi unaprijedila regulatorni okvir koji reguliše unutrašnje tržište, saopštio je glavni pregovarač Predrag Zenović.

On je u Briselu, tokom 15. sastanka Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju između Crne Gore i Evropske komisije, kazao da se ti napori ne odnose samo na poštovanje propisa, već odražavaju posvećenost da se doprinese ukupnoj stabilnosti i prosperitetu evropskog kontinenta.

“Prepoznajemo da harmonizovano unutrašnje tržište nije samo birokratski zahtjev već osnovni put ka ekonomskom rastu, inovacijama i povećanju konkurentnosti za našu zemlju i širu evropsku zajednicu”, poručio je Zenović.

Sastankom je, kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, predsjedavala zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i politiku proširenja, Sindi van den Bugert.

Evropska komisija je pohvalila Crnu Goru za napredak postignut u poglavljima o vladavini prava i temeljnim poglavljima, što je ključno za otključavanje sljedeće faze pregovaračkog procesa za prelazak na privremeno zatvaranje poglavlja.

„Pregovori o pristupanju su zasnovani na zaslugama i Crna Gora je uložila mnogo napora na tehničkom i političkom nivou da dođe do ovog značajnog trenutka. Važno je da Crna Gora ostane politički fokusirana”, rekla je van den Bugert.

Ona je naglasila važnost usvajanja realnog pristupa privremenom zatvaranju poglavlja.

„Iako je ambicija dobrodošla i važna, mora postojati određeni nivo realizma, neka poglavlja su komplikovana da bi se zatvorila u kratkom vremenskom periodu. Postojeći vremenski okvir usklađivanja sa pravnom tekovinom EU u različitim poglavljima će morati da se ažurira kako bi odgovarali planovima za zatvaranje poglavlja”, navela je van den Bugert.

Komisija je čestitala Crnoj Gori na uspješnom Samitu lidera u Kotoru i poručila da Crna Gora može da bude primjer regionu kada je u pitanju ubrzanje EU reformi i hvatanje prilika za skorije pristupanje EU.

Naglasak je stavljen na potrebu napretka u oblasti državne pomoći i konkurencije, posebno na slučajevima u okviru završnog mjerila i na odgovarajućoj primjeni pravila javnih nabavki za dobro funkcionisanje unutrašnjeg tržišta i stvaranje jednakih uslova za poslovanje.

Na sastanku Pododbora je razmotren napredak ostvaren od prošlogodišnjeg sastanka Pododbora u oblasti osnivanja preduzeća i pružanja usluga, kretanja kapitala, javnih nabavki, privrednog prava, prava intelektualne svojine, konkurencije, finansijskih usluga i zaštite potrošača i zdravlja.

Predstavnici crnogorskih institucija predstavili su postignute rezultate, tekuće aktivnosti i planirane mjere i razmijenili mišljenja sa kolegama iz Evropske komisije o budućim izazovima, najboljim i najefikasnijim rješenjima u pogledu implementacije pravne tekovine i jačanja administrativnih kapaciteta u ovim oblastima.

Zenović je kazao da su u prethodnom periodu u svim pregovaračkim poglavljima koja su predmet ovog Pododbora ostvareni značajni rezultati koji su pretočeni u jasne koristi za građane i privrede, otvarajući perspektivu potpune integracije Crne Gore u oblasti unutrašnjeg tržišta.

On je naveo da Crna Gora u okviru Poglavlja 3 – Pravo osnivanja i sloboda pružanja usluga intenzivno radi na harmonizaciji i implementaciji pravne tekovine EU u oblasti konkurentnosti i inovativnosti, dok je u poglavlju 5 – Javne nabavke Crna Gora usvojila izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama, donijela sveobuhvatna podzakonska akta i kontinuirano sprovodi obuku na temu propisa i korišćenja elektronskog sistema javnih nabavki.

Zenović je rekao da su, kada je u pitanju Poglavlje 6 – Privredno pravo, u periodu od prethodnog Pododbora urađeni Zakon o privrednim društvima i Nacrt zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata, koji su usaglašeni sa pravnom tekovinom EU.

On je kazao da je u okviru Poglavlja 7 – Pravo intelektualne svojine, urađen Nacrt izmjena i dopuna Zakona o autorskom i srodnim pravima, čime se napredovalo u završnim mjerilima.

“Crna Gora želi da sarađuje sa EK kroz njene različite modalitete i instrumente, Plan rasta je jedan od najistaknutijih i radujemo se što ćemo videti njegove efekte, a to je promocija konvergencije i jačanje naše ekonomije. S druge strane, naša pretprijava za SEPA bi mogla donijeti i druge opipljive rezultate za građane Crne Gore u ovoj oblasti”, dodao je Zenović.

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i implementaciju EU fondova, Ivona Savićević, kazala je da je unutrašnje tržište jedan od kamena temeljaca Evropske unije, pružajući okvir koji omogućava da se roba, usluge kapital i ljudi slobodno kreću preko granica.

Za Crnu Goru, usklađivanje sa principima i propisima unutrašnjeg tržišta predstavlja ključni korak ka punopravnom članstvu u EU i značajne koristi za ekonomiju zemlje i njene građane.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS