Crna Gora među zemljama s najvećim rastom prihoda u turizmu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora se, prema kvartalnim izvještajima Svjetske turističke organizacije Ujedninjenih nacija (UNWTO), nalazi u grupi zemalja koje su ostvarile najbolje rezultate u turizmu tokom ove godine.

Iz Nacionalne turističke organizacije (NTO) su saopštili da se u drugom kvartalnom izvještaju UNWTO-a za ovu godinu ističe da je Crna Gora ostvarila značajan rast broja turista u odnosu na prethodne godine, te da prednjači u odnosu na brojne druge destinacije po ostvarenim rezultatima u turizmu.

„Shodno tom izvještaju, ostvarena putovanja na globalnom nivou su tokom šest mjeseci ove godine bila na nivou od 84 odsto u odnosu na 2019. godinu, a samo je par zemalja ostvarilo rast u odnosu na 2019“, precizirali su iz NTO.

Sa ostvarenim rastom u dolascima stranih gostiju od 14 odsto u odnosu na 2019. godinu, Crna Gora se našla u grupi zemalja koje su bilježile najveći rast u broju turista.

“Prema dostupnim podacima, nekoliko destinacija prijavilo je značajne stope rasta u odnosu na 2019. godinu. Među njima su Tanzanija, Dominikanska Republika, Honduras, Srbija, Maroko, Island, Gvatemala, Portugal, Ujedinjeni Arapski Emirati i Francuska Polinezija“, navodi se u izvještaju.

Dobri rezultati crnogorskog turizma prepoznati su i u trećem kvartalnom izvještaju UNWTO-a, u kojem se Crna Gora ističe kao jedna od zemalja sa najvećim rastom u prihodima od turizma tokom prva tri kvartala ove godine u odnosu na 2019.

„Nekoliko destinacija je prijavilo snažan rast u prihodima od turizma tokom prvih osam do devet mjeseci ove godine, uključujući Pakistan, Srbiju, Tursku, Rumuniju, Portugal, Letoniju, Mauricijus, Crnu Goru i Maroko“, dodaje se u izvještaju.

Prema tom izvještaju, zapažen je trend oporavka u turizmu na globalnom nivou, te se navodi da je tokom prvih devet mjeseci ove godine realizovano 87 odsto putovanja iz 2019. godine.

Direktorica NTO-a, Ana Tripković Marković, poručila je da su izuzetno zadovoljni s ocjenom rezultata crnogorskog turizma, koje dolaze od najznačajnijih međunarodnih organizacija iz oblasti turizma.

“Činjenica da se Crna Gora u kvartalnim izvještajima UNWTO-a ističe kao jedna od zemalja koja je ostvarila najbolje rezultate u turizmu tokom ove godine je još jedna potvrda da naša strategija privlačenja gostiju daje dobre rezultate. Vjerujemo da su intezivne promotivne aktivnosti NTO, koje su od početka godine do danas obuhvatile ukupno 33 zemlje, između ostalog zaslužne za jačanje pozicije naše destinacije na globalnoj mapi“, rekla je Tripković Marković.

U NTO-u su, kako je navela, sigurni da će planirane aktivnosti vezane za diferzifikaciju turističkog tržišta i promociju putem digitalnih i tradicionalnih kanala nastaviti da i u budućnosti unapređuju razvoj turizma.

Tripković Marković je podsjetila da je značaj aktivnosti NTO prepoznat i od Evropske komisije za putovanja (ETC) koja u svom drugom i trećem kvartalnom izvještaju navodi da su aktivnosti NTO zaslužne pozicioniranje Crne Gora kao jedne od evropskih zemalja s najboljim rezultatima u turizmu tokom ove godine.

“Prema posljednjem kvartalnom izvještaju ETC-a, Crna Gora se nalazi na drugom mjestu u Evropi po rastu broja turista u odnosu na 2019. godinu. Vodeća evropska institucija za turizam, pored toga, navodi i da je Crna Gora na prvom mjestu po rastu prihoda generisanog po sobi“, navela je Tripković Marković.

Prema njenim riječima, dobro pozicioniranje Crne Gore na mapi evropskih destinacija najbolje dokazuje činjenica da se zemlja, prema mjesečnim izvještajima ETC-a, duže od godinu zaredom nalazi u top deset najbolje ocijenjenih destinacija od posjetilaca na globalnim platformama za putovanja.

