Crna Gora kao turistička destinacija sve popularnija u češkim medijima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici čeških medija, koji su tokom septembra boravili u studijskoj posjeti Crnoj Gori, napisali su brojne afirmativne članke koji su objavljeni u prestižnim časopisima i portalima u Češkoj.

Iz Nacionalne turističke organizacije (NTO) saopšteno je da su emitovane tri epizode o destinaciji u emisiji CNN Prima News, dok je u najavi još nekoliko.

Posjeta je bila u organizaciji Nacionalne turističke organizacije i nacionalne avio kompanije Air Montenegro.

U članku pod nazivom Očarani Crnom Gorom za manje od četiri dana opisuju se prirodne ljepote sjevera i crnogorskog primorja. Navodi se da zahvaljujući maloj površini, kao i neviđeno raznolikom pejzažu, ova predivna zemlja južnog Balkana se može detaljno proputovati za nekoliko dana.

„Iako je bio kraj glavne turističke sezone, primorje je i dalje bilo puno turista. Nakon napuštanja trajekta, zahvaljujući kojem ne moramo obilaziti prostrani zaliv, penjali smo se krivudavim putevima u planine i ubrzo uživali u pogledu na dvije male ostrvske crkve u Risanskom zalivu. Nastavljajući vožnju po panoramskim putevima, na većem dijelu crnogorske teritorije se pružalo bezbroj spektakularnih pogleda. I nakon veoma zanimljive vožnje, pobjegli smo od gužve na primorju i uživali u oazi mira Pivskog jezera”,piše u članku.

Dodaje se da ih je tokom krstarenja jezerom, kapetan Mikica Blagojević pozvao na kratku meditaciju i doživljaj tišine. Na mjestu gdje su svuda okolo samo strme obale i plavo nebo iznad nas, mir je bio samo narušen dalekim pjevanjem ptica.

Članak pod nazivom Put oko svijeta, dodiri i oduševljenje tokom četiri dana u Crnoj Gori opisuje raznoliku gastronomsku ponudu naše zemlje. Posebno oduševljenje je izazvala crnogorska trpeza obogaćena mesnim specijalitetima, sirevima i povrćem, a kako dodaju, Nikšićko pivo i tamno crveno vino Vranac je savršeno dopunjuju.

Osim gastronomske ponude, navedeni članak je posvećen Starom gradu Budve i Bokokotorskom zalivu, za koji navode da zajedno sa strmim padinama oduzima dah.

“U metropoli crnogorskog turizma možete uživati na predivnim plažama, u brojnim hotelima, restoranima i naravno u diskotekama, dok šarmantni Stari grad Budva ostaje sakriven iza zidina”, navodi se u članku.

Kao rezultat studijske posjete u organizaciji NTO, tokom septembra su emitovane i tri epizode o Crnoj Gori u emisiji CNN Prima News, u kojima se prikazuju Crno, Biogradsko i Pivsko jezero, Mojkovac i velelepni most na Đurđevića Tari za koji kažu da je prava turistička atrakcija, kao i Budva, Tivat i Kotor.

Promovišu se mnogobrojne aktivnosti, između ostalog i zip lajn, kao i rafting najdubljim kanjonom u Evropi – rijekom Tarom. Posebno su ih impresionirale crnogorske planine i ski ponuda, pa su naglasili da vide veliki potencijal tokom cijele godine.

Pored NTO i nacionalne avio kompanije Air Montenegro, svoju podršku u organizaciji posjete medija iz Češke, dali su i strateški partner NTO agencija Gold Travel, lokalna turistička organizacija Budve, restoran Grahovac 1858, etno selo Izlazak, kamp Silence, Imanje Rakočević, Plantaže i Nacionalni parkovi Crne Gore.

Članci i reportaže o Crnoj Gori su dostupni na linkovima: https://www.ttg.cz/nedotcene-vrcholky-hor-teple-fjordy-i-pobrezi-cerna-hora-laka-i-na-podzim/, https://www.hedvabnastezka.cz/vnitrozemi-cerne-hory-je-skryty-poklad/, https://www.ttg.cz/letem-svetem-prvni-dotyky-a-vzplanuti-touhy-aneb-cerna-hora-za-ctyri-dny/, https://cnn.iprima.cz/porady/hlavni-zpravy/dovolena-v-cerne-hore, https://cnn.iprima.cz/porady/novy-den/22092022-sona-porupkova-josef-madle-0, https://cnn.iprima.cz/porady/prima-zoom-svet/38-epizoda-4, https://cnn.iprima.cz/porady/prima-zoom-svet/39-epizoda-4.

