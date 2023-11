Crna Gora ima podršku Japana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska Vlada je kredibilan partner japanskoj, saopštio je njen potpredsjednik za ekonomsku politiku, Nik Gjeloshaj i dodao da očekuje intenziviranje saradnje na svim nivoima.

On se sastao se sa nerezidentnim ambasadorom Japana u Crnoj Gori, Imamurom Akirom, koji je uputio čestitke na izboru i poželio potpredsjedniku uspjeh na realizaciji važnih projekata za razvoj ekonomije.

Akira je, kako je saopšteno iz Kabineta potpredsjenika Vlade za ekonomsku politiku, izrazio podršku Vladi Crne Gore na planu evropske integracije, razvoja ekonomije i zelene energetike.

Gjeloshaj je upoznao ambasadora sa prioritetima 44. Vlade te istakao da Crna Gora ima potencijala za razvoj infrastrukture, turizma i energetike, te da je država garant pouzdanog biznis ambijenta za japanske investitore.

Sagovornici su na sastanku istakli tradicionalne dobre odnose Crne Gore i Japana, te dogovorili nastavak komunikacije i saradnje.

