Crna Gora idealna za obilazak u septembru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je idealna svjetska destinacija za obilazak u septembru i zauzima treće mjesto u objavi popularne stranice World of Statistics.

Na prvom i drugom mjestu su francuski Marsej i japanski Kjoto, prenosi portal RTCG.

Ono što je Crnu Goru visoko pozicioniralo na listi je, između ostalog, činjenica da septembar donosi blaže temperature koje su savršene za istraživanje i aktivnosti na otvorenom.

Voda u Jadranu je i dalje topla za kupanje, dok su gužve na plažama značajno manje.

Na listi najpopularnijih destinacija za putovanja su i Minhen, Lil, Boston, Čikago, Korzika i Britanska Kolumbija.

