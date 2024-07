Crna Gora bi dobila mnogo kad bi izašla na kinesko tržište

Podgorica, (MINA) – Crna Gora dobila bi izuzetno mnogo kada bi pronašla proizvode koje bi ponudila kineskom tržištu koje je veliko, rekao je zamjenik ministra međunarodnog odjeljenja Centralnog komiteta Kine, Čen Žou.

On je danas u Skupštini Crne Gore razgovarao sa poslanicima parlemenatarne većine predvođene predsjednicom Ustavnog odbora i ministarkom turizma, Simonidom Kordić.

Žou je, kako je saopšteno iz Skupštine, rekao da mu je drago što razgovaraju o napretku odnosa između Crne Gore i Kine.

Navodi se da je Žou podvukao da njegov narod ima poseban prijateljski odnos prema Crnoj Gori i da upravo u tom kontekstu želi da prenese poruku da je najbolji način za dalje građenje tih odnosa promovisanje ekonomskog razvoja.

“Zaključio je da je kinesko tržište izuzetno veliko, i da bi Crna Gora dobila izuzetno mnogo kada bi pronašla proizvode koje bi ponudila istom, dodajući da bi upravo zbog toga bilo veoma važno da se o tim i brojnim drugim temama narednog puta sastanu u Kini, gdje bi imao zadovoljstvo da uzvrati gostoprimstvo”, kaže se u saopštenju Skupštine.

Kordić je kazala da svi svjedoče brojnim reformama koje se dešavaju u Kini i da raduje što je ta zemlja čvrsto opredjeljena za dalje jačanje postojećih, kvalitetnih bilateralnih odnosa sa Crnom Gorom.

Ona je istakla da se Crna Gora nalazi u novoj fazi društvenog i političkog života nakon rekonstrukcije 44. Vlade, i da je sada u potpunosti posvećena ekonomskom razvoju i saradnji.

Kordić je naglasila da Crna Gora i Kina imaju tradicionalno dobre odnose i da je od velike vaznosti te odnose dalje unapređivati.

Poslanica Nove srpske demokratije (NSD) Jelena Božović rekla je da se rekonstrukcijom Vlade postigla još veća stabilnost i osigurala bolja saradnja parlamenta i Vlade.

Ona je dodala da Crna Gora očekuje uspješnu i plodonosnu saradnju sa Kinom, posebno u oblasti infrastrukture i turizma.

Poslanik NSD Vaso Obradović je izrazio svoje zadovoljstvo povodom ovog sastanka, apostrofirajući da mnogo toga možemo da naučimo od Kine i njenog naroda, posebno u oblastima zelene energije i održivog razvoja, gdje je naveo projekte Sunčanog grada u Nikšiću, kao i projekta Solari EPCG.

Poslanik Pokreta Evropa sad Jovan Subotić kazao je da dolazi iz Herceg Novog i da taj grad ima svog grada pobratima u Kini.

On se, kako je saopšteno, osvrnuo i na potencijalne projekte vezane za najzapadniji crnogorski grad, a koji su zajednička vizija Crne Gore i Kine.

Poslanica Civisa Maja Vučelić rekla je da je saradnja između dvije države jako važna.

Dodaje se da je Vučelić posebno istakla da se rekonstrukcijom Vlade stvorila stabilnost kakva do sada nije zapamćena u istoriji Crne Gore, i da je to jedan pozitivan signal za sve investitore da se osjećaju sigurno i slobodno u državi.

