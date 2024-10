Članice EU na IPA odboru podržale crnogorsku Reformsku agendu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Države članice Evropske unije (EU) na Odboru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA) podržale su Reformsku agendu Crne Gore, kazala je ministarska evropskih poslova Maida Gorčević.

Gorčević je, u objavi na društvenoj mreži X, podsjetila da će Crna Gora Reformoskom agendom pristupiti sredstvima u iznosu od preko 380 miliona EUR.

“Nakon što Evropska komisija odobri reformske agende, Crna Gora će dobiti prvu tranšu od 29 miliona EUR već do kraja godine”, navela je Gorčević.

Kako je dodala, današnjom odlukom je potvrđeno da je Vlada razvila izvodljiv plan implementacije i kvalitetan sadržaj reformi.

“Upućujem čestitke svim kandidatima sa Zapadnog Balkana čije su agende dobile podršku i sa kojima smo blisko i konstruktivno sarađivali kroz niz ministarskih sastanaka i samite lidera”, zaključila je Gorčević.

