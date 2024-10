CKB upozorila na moguće internet prevare

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska komercijalna banka (CKB) upozorila je svoje klijente i ostale građane da je moguć fišing /phishing/ napad u kojem se zloupotrebljava ime te banke.

Iz CKB su kazali da ne stoje iza mejla koji stiže sa adrese [email protected], a u kojem se u potpisu zloupotrebljava ime CKB kako bi se zadobilo povjerenje primaoca.

„Obavještavamo klijente i širu javnost da se radi o takozvanom „phishing“ napadu, i da ako su dobili ovaj mail, odmah ga izbrišu“, navodi se u saopštenju CKB.

Oni su istakli da internet prevare postaju sve sofisticiranije i zahtjevaju oprez kako lični podaci i/ili novac građana ne bi bili dovedeni u opasnost.

„Pokušaji prevara putem mejla, SMS-a, aplikacija i društvenih mreža sve su češći“, kazali su iz CKB.

Oni su pozvali građane da se, u slučaju sumnje na vjerodostojnost bilo koje poruke, mejla ili poziva, odmah obrate CKB na telefon 19900 ili mejlom na [email protected].

„Važno je znati da CKB nikada neće od svojih klijenata tražiti da joj dostave kredencijale za logovanje u m/e-bank aplikaciju, osjetljive podatke o platnoj kartici, SMS aktivacione kodove i kodove za verifikaciju transakcije, i da sva obavještenja klijentima šaljemo isključivo preko zvaničnih kanala komunikacije“, naglasili su iz CKB.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS