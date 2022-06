Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska komercijalna banka (CKB) privodi kraju proces obeštećenja svih klijenata čija je imovina bila predmet nedavne zloupotrebe službenog položaja, saopštio je predsjednik i glavni izvršni direktor OTP banke, Šandor Čanji.

On se danas sastao sa guvernerom Centralne banke (CBCG), Radojem Žugićem, koji je kazao da očekuje da će se menadžement CKB-a krajnje odgovorno ponijeti prema nedavno izrečenoj supervizorskoj mjeri, čiji je cilj otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te poboljšanje sigurnosti i stabilnosti poslovanja ove banke.

Sagovornici su ocijenili da CKB posluje stabilno, ima visoku likvidnost i adekvatnu kapitalizovanost.

Na sastanku je konstatovano da nedavna zloupotreba službenog položaja u CKB-u nije imala materijalne posljedice po njeno poslovanje, zahvaljujući pozitivnom rezultatu iz prošle godine, koji je bio dovoljan da, bez umanjenja kapitala, amortizuje sve negativne efekte pomenutog slučaja.

Sagovornici su dogovorili nastavak intenzivne komunikacije, kroz koju će uprava CKB-a informisati supervizora o radnjama koje se preduzimaju u vezi sa otklanjanjem utvrđenih nepravilnosti.

Sastanku je, kako je saopšteno iz CBCG, prisustvovao i predsjednik Upravnog odbora CKB-a, Tamaš Kamaraši.

