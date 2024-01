Ćirović: Suđenje za opale tek počinje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tužioci u sporu u vezi sa oduzetim opalom moraju dokazati pravo svojine na tom poludragom kamenju, saopšteno je iz kancelarije Zaštitnice imovinsko-pravnih interesa države, Bojane Ćirović.

Iz kancelarije Ćirović je saopšteno Vijestima da je neprofesionalno govoriti o potencijalnom ishodu spora u vezi s oduzetim opalom, s obzirom na to da je on otpočeo i da je država odbila mirno rješenje spora.

U Osnovnom sudu u Kotoru narednog mjeseca se nastavlja suđenje po tužbi stranih državljana Roberta Franjeka i Antonija Vernona Strelenskog protiv Crne Gore, a taj spor bi, prema tvrdnjama njihovih advokata, državni budžet mogao koštati tri milijarde EUR.

Vijesti su s obzirom na visinu traženog obeštećenja pitale kancelarije Zaštitnice imovinsko-pravnih interesa države šta očekuje od ovog spora i da li postoji mogućnost da ga država izgubi.

“Ne smijemo zanemariti Carinski zakon koji je važio u momentu nastanka ove pravne situacije, a koji zakon jasno propisuje šta u situaciji kada se prokrijumčari roba i izigra carina. A koji je i primijenio Prekršajni sud kada je proglasio krivim ovdje tužioce i druga lica, odredio kaznu i mjeru zaštite oduzimanje predmeta”, navedeno je u odgovorima Vijestima.

Franjeku i Strelenskom je država 2012. godine, odlukom Prekršajnog suda, oduzela 33 kilograma poludragog kamena opala zbog carinskog prekršaja – unošenja u Crnu Goru bez carinjenja. Oni u tužbi navode da je ovo poludrago kamenje tada vrijedjelo 300 miliona EUR, a osim njegovog povrata traže i naknade zbog njegovog oštećenja, zbog nestanka pet kilograma jer se sada u trezoru Centralne banke nalazi 28 kilograma, izmakle dobiti za protekli period i zateznih kamata.

“Medijacija je završena i Vlada nije prihvatila mirno rješenje spora u smislu priznanja traženja kakvo su formulisali advokati tužilačke strane. Sljedeće ročište, koje je pripremno, je zakazano za 13. februar”, navela je Ćirović.

U tužbi protiv države se navodi da je budvanski biznismen Branko Ćupić preuzeo torbe sa draguljima od 300 miliona EUR i pronio ih kroz zgradu Aerodroma u Podgorici bez procedure prijavljivanja i carinjenja, iako je bio u društvu dvije osobe u carinskim uniformama.

Vijesti su pitale Zaštitnicu i da li ima saradnju sa državnim tužilaštvom u ovom slučaju i da li smatra da tužilaštvo treba da se uključi u ovaj slučaj, zbog navođenja drugih osoba koje su izvršile potencijalno krivično djelo, kao i zbog nestanka pet kilograma ovih dragocjenosti.

“Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je 2012. godine imalo kod sebe formiran predmet i procijenilo da je u pitanju prekršaj, a ne krivično djelo, što znači da jedino ODT može da da konkretan odgovor koji su bili razlozi da isto odluči na ovakav način i da u konkretnom ne nastavi krivično gonjenje već da preda predmet u nadležnost prekršajnom sudu”, navela je Ćirović.

Vijesti očekuju odgovore iz tužilaštva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS