Cilj smanjenje emisije ugljen dioksida i uvećanje energije iz obnovljivih izvora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanici su završili raspravu o Predlogu zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora, čiji je cilj, prema riječima ministra energetike Saše Mujovića smanjenje emisije ugljen dioksida i uvećanje energije iz obnovljivih izvora.

Mujović je u parlamentu kazao da je Predlog zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora značajan za zatvaranje Poglavlja 15, te da je trebalo da bude izglasan do 31. decembra 2022. godine.

“Dobili smo pozitivan stav energetske zajednice i na pragu smo dobijanja zakona koji je jednako kvalitetan kao oni iz regiona. Cilj nam je da stvorimo pozitivni ambijent, kako bi što prije realizovali obaveze na putu ka EU, odnosno da smanjimo emisije ugljen dioskida i uvećamo energiju iz obnovljivih izvora”, rekao je Mujović u okviru objedinjene rasprave o Predlogu dopune zakona o koncesijama, Predlogu zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora, kao i Predlogu izmjena i dopuna zakona o energetici.

On je rekao da su srž tog zakona podsticajne mjere odnosno mehanizmi kako žele da stimulišu kompanije i investitore da ulažu u OIE i kako da zaštite građane.

“Prema aktuelnom sistemu podsticaja, proizvođači su proizvodili a mi smo imali obavezu da je otkupimo, a plaćale su je dvije instance – 85 odsto Elektroprivreda i 15 odsto građani kroz taksu za podsticanje OIE. Za te takse u julu su građani platili 900 hiljada EUR”, kazao je Mujović.

Prema njegovim riječima, novi zakon predlaže novi sistem podsticaja koji se bazira na tržišnim premijama, što će znatno manje da košta građane.

Mujović je rekao da Crna Gora više neće biti u obavezi da otkupljuje proizvedenu energiju, što će donijeti povoljnosti za džep građana.

“Sva energiju plasira se na tržište i tamo vladaju tržišni principi”, dodao je Mujović.

Poslanik Demokratske Crne Gore, Boris Bogdanović, naveo je, govoreći o Zakonu o koncesijama, da se ne smije zaboraviti prošlost i kako se raspologalo sa imovinom i kako su dijeljene koncesije, “kao pokloni na rođendanu”.

“Sjećate se braće Ban, koji su dobili koncesiju na trajekt i da plaćaju koncesionu naknadu od 200 hiljada EUR na godišnjem nivou. Oni su tu sumu zarađivali za deset dana, a u sezoni za četiri dana. Da je država upravljala tim trajektima koliko su bili u rukama braće Ban, država bi zaradila do sada 160 miliona EUR, što je jedna trećina dionice Smokovac – Mateševo”, naveo je Bogdanović.

Poslanica Demokratske partije socijalista (DPS), Aleksandra Despotović, pitala je zašto zakon nije prošao javnu raspravu, već samo tri okrugla stola o ovako važnom zakonu.

“Šta je sa nestancima struje na primorju gdje imamo turiste i nema ni vode, jer je vezana za struju”, pitala je Despotović.

Mujović je rekao da su u Tivtu pokidani kablovi zbog pravljenja bulevara zbog čega je struja nestala, da je neko izgradio objekat na putu dalekovoda pa sada ne mogu da ga aktiviraju, te da je jedan od tajkuna srušio stub i postavio objekat.

“Imate problem Ulcinja, veliki broj bespravnih potrošača kao i na Zlatici u Podgorici”, dodao je Mujović.

Poslanica Socijalističke narodne partije (SNP), Slađana Kaluđerović, kazala je da će Crna Gora morati da finalizuje nacionalni energetski klimatski plan.

“Zato izglasavanjem ovog zakona završićemo jedan bitan segment. Pred Ministarstvom energetike je težak zadatak”, dodala je Kaluđerović.

Ona je poručila da će Skupština biti adekvatni partner u planiranoj rekonstrukciji Termoelektrane Pljevlja.

“Situacija je ozbiljna, treba da dođe do ekološke rekonstrukcije TE koja će nas koštati u najboljem slučaju 120 miliona EUR. Nećemo time smanjiti emisiju CO2, nego rješavamo neke druge probleme”, rekla je Kaluđerović.

Crnu Goru, kako je navela, čeka niz teških odluka u ovom sektoru.

Poslanik Demokrata, Nikola Rovčanin, rekao je da taj zakon smatra jednim od najvažnijih koji će ovaj parlament usvojiti u ovoj godini.

“Resori energetike i turizma su dva najvažnija resora u državi”, naveo je Rovčanin.

On je naveo da se zakon o OIE donosi sa zakašnjenjem, a važan je za razvoj energetskog sektora, za odvajanje ozbiljnih od neozbiljnih investitora.

“Ranije je neko mogao i sa bankarskim kreditima i ugovorom sa državnom obezbijedi profite od 14 miliona EUR, sada se to ne može desiti”, dodao je Rovčanin.

Poslanik Socijaldemokrata (SD), Boris Mugoša, naveo je da se boji da se ulazi u negativan trend, jer se dio zakona donosi bez javne rasprave.

“Od 78 zakona samo trećina ima javnu raspravu i ulazimo u negativan trend. U kreiranju zakona suština je javna rasprava”, poručio je Mugoša.

Poslanik Pokreta Evropa sad (PES), Uglješa Urošević, kazao je da amandmanima pokušavaju da unaprijede privredni ambijent, kao i da se ovim zakonskim rješenjima omogućava bolje korišćenje resursa u smislu OIE.

Poslanik Građanskog pokreta URA, Dritan Abazović, kazao je da ako ova Vlada u sektoru energetike ostvari bolje rezultate nego vlada koju je on vodio da će se javno izviniti.

“U suprotnom očekujem da date ostavke”, poručio je Abazović.

On je kazao da se sadašnja vlast odrekla najboljih ljudi u menadžmentu u energetskom sektoru.

“Nijesam nijednu novu ideju čuo ili potez od nove Vlade, već zaduženje od milijardu EUR i institucionalni haos koji se pravi đe god se stigne”, dodao je Abazović.

On je pitao zašto se važni sistemski zakoni predlažu preko poslanika.

“Jer kad ih predlaže Vlada, ona mora da ih dostavi Evropskoj komisiji”, dodao je Abazović.

