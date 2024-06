Cilj radionice veće uključivanje žena u cirkularnu ekonomiju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na radionici na temu Žene u cirkularnoj ekonomiji, u organizaciji Asocijacije poslovnih žena, predstavljeni su modeli poslovanja i saradnje, koja bi trebalo da doprinese održivom ekonomskom razvoju i uključivanju većeg broja žena u cirkularnu ekonomiju.

Na radionici održanoj danas u NEST Coworking-u u Podgorici predstavljeni su primjeri dobre prakse u Hrvatskoj i razmotrene mogućnosti šire međunarodne saradnje.

Radionica je organizovana u okviru projekta EMPOWER – ENCIRCLE: Otkrivanje potencijala žena liderki za cirkularnu ekonomiju u jugoistočnoj Evropi kroz međunarodnu saradnju, čiji je osnovni cilj promocija vrijednosti i principa razvojne saradnje Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Turske kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za održivi ekonomski razvoj i cirkularnu ekonomiju.

Projekat EMPOWER – ENCIRCLE (Osnaži-okruži) sprovode GTF-Inicijativa za održivi rast iz Hrvatske, kao vodeći partner i projektni partneri Asocijacija poslovnih žena Crne Gore, Udruženje poslovnih žena Sjeverne Makedonije, Udruženje poslovnih žena u Bosni i Hercegovini i Udruženje poslovnih žena Turske (KAGIDER).

Projekat finansira Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Hrvatske.

Radionici je prisustvovao ambasador Hrvatske u Crnoj Gori, Veselko Grubišić, koji je pružio izuzetan doprinos diskusiji kroz navođenje primjera dobre prakse u oblasti cirkularne i zelene ekonomije u Hrvatskoj i šire.

Ispred vodećeg partnera radionici su prisustvovale izvršna direktorka GTF-a, Mary Ann Rukavina Cipetić i menadžerka projekta, Ana Carević.

Radionica je okupila veliki broj učesnica iz javnog, civilnog, akademskog i privatnog sektora koje su kroz konstruktivnu diskusiju identifikovale izazove sa kojima se susreću žene u oblasti cirkularne ekonomije i pružile smjernice za njihovo prevazilaženje, a u cilju kreiranja povoljnijeg ambijenta za razvoj ženskog preduzetništva u navedenom segmentu.

Takođe, predstavljeni su primjeri dobre u oblasti cirkularne ekonomije u Crnoj Gori i tom prilikom prisutnima su se obratile vlasnica Ateljea propuh, Mia Pejović, osnivačica firme Montehum Emica Krivokapić i izvršna direktorica Zelenog Talasa, Jelena Rakčević.

