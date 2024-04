Cilj programskih linija dalji razvoj preduzeća i povećanje produktivnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Program za unapređenje konkurentnosti privrede, koji je Vlada usvojila na sjednici u četvrtak, ima za cilj dalji razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) i povećanje njihove produktivnosti koja treba da doprinese stvaranju otpornije, konkurentnije i izvozno orijentisane privrede.

U prezentaciji koju je objavilo Ministarstvo ekonomskog razvoja, navodi se da je Programom, vrijednim tri miliona EUR, predviđeno sprovođenje četiri programske linije i to za unapređenje proizvodnih kapaciteta, podršku malim ulaganjima, podršku digitalizaciji i vaučere za žene i mlade u biznisu.

Pravo učešća u programskim linijama imaju MMSP i preduzetnici.

Među ključnim prednostima Programa, između ostalog, navodi se to što je početnicima u biznisu na raspolaganju paket mjera finansijsko-nefinansijske podrške.

„Omogućeno je apliciranje na dvije programske linije za jednog podnosioca zahtjeva, a cjelokupan proces, od momenta apliciranja do predaje zahtjeva za refundaciju, u potpunosti je digitalizovan“, navodi se u prezentaciji.

Prednost je i što je omogućena refundacija opravdanih troškova za aktivnosti realizovane u periodu od 1. januara do 31. oktobra ove godine, kao i apliciranje novoosnovanim preduzećima koja imaju predat jedan finansijski izvještaj.

Među novitetima u odnosu na prošlogodišnji Program, navodi se to što su uvećani iznosi za pojedinačne programske linije, kao i iznosi, odnosno procenti refundacije, u okviru istih.

Novina je i što je za programsku liniju za unapređenje proizvodnih kapaciteta, preduzećima koja su registrovana u okviru šifre djelatnosti koja nije podržana, omogućeno apliciranje, uz uslov da u momentu podnošenja zahtjeva moraju dostaviti kompletnu dokaznu dokumentaciju za obavljanje djelatnosti za koju se traži podrška za nabavku opreme.

„Takođe, preduzeća koja su u prošloj godini ostvarila pravo na subvenciju u okviru programske linije za nabavku opreme velike vrijednosti i linije za podsticaj cirkulane ekonomije, nemaju pravo učešća u programskoj liniji za unapređenje proizvodnih kapaciteta“, dodaje se u prezentaciji.

Preduzeća koja su u prošloj godini bila podržana kroz programsku liniju za nabavku opreme male vrijednosti i linije vaučeri za žene i mlade, ne mogu aplicirati u ovoj godini u okviru programske linije čiji je bio korisnik u prethodnoj.

„Preduzeće ne može biti istovremeno korisnik sredstava u okviru programske linije za unapređenje proizvodnih kapaciteta, programske linije za podršku malim ulaganjima i programske linije vaučeri za žene i mlade u biznisu, u istoj kalendarskoj godini“, navodi se u prezentaciji.

Za programsua liniju za unapređenje proizvodnih kapaciteta, ukupno je opredijeljeno dva miliona EUR.

Cilj podrške je da ojača konkurentnost MMSP stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj postojećih i novih proizvoda i usluga kroz održavanje i povećanje zaposlenosti, dodatne vrijednosti, širenjem na ino tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.

Podržava se nabavka nove opreme i/ili mašina uključenih u proces proizvodnje.

Cilj programske linije za podršku malim ulaganjima je povećanje konkurentnosti preduzetnika i unapređenje njihovog poslovanja, podsticanje preduzetništva žena i mladih, kao i kreiranje novih radnih mjesta kroz investicije u osnovna sredstva i opremu male vrijednosti.

Ukupna vrijednost ove linije je 500 hiljada EUR.

Podržava se nabavka osnovnih sredstava – opreme, koji su direktno uključeni u proces proizvodnje i pružanja usluge.

Cilj programske linije vaučeri za žene i mlade u biznisu, koja je vrijedna 200 hiljada EUR, je podrška razvoju i primjeni novih poslovnih rješenja i vještina, u cilju pružanja pravovremene pomoći preduzećima u vlasništvu žena i mladih da budu konkurentnija na tržištu u početnim godinama poslovanja.

U okviru ove linije pruža se nefinansijska i finansijska podrška preduzećima koja posluju do tri godine do dana apliciranja na javni poziv.

Programska linija za podršku digitalizaciji vrijedna je 300 hiljada EUR, a njen cilj je podizanje nivoa automatizacije poslovnih procesa i nivoa znanja upravljačkih i operativnih struktura kod MMSP.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS