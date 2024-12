Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet za reviziju pripremio je Program rada za narednu godinu, čiji je ključni cilj doprinos unapređenju revizorske prakse u Crnoj Gori.

Savjet je, u cilju ostvarivanja tog cilja, pripremio set mjera i aktivnosti.

„Tokom svog mandata, Savjet je preduzeo određene aktivnosti u tom pravcu, posebno uzimajući u obzir razmatranje i davanje preporuka u odnosu na propise kojim se uređuju pitanja računovodstva i revizije, sa posebnim osvrtom na preporuke navedene u izvještaju o poštovanju standarda i propisa u računovodstvu i reviziji (A&A ROSC) za Crnu Goru“, navodi se u dokumentu.

Sve navedeno doprinijelo je da se postave polazne osnove u odnosu na koje su definisani mjerljivi indikatori u cilju praćenja uspješnosti realizacije postavljenog cilja.

Savjet je u okviru šest sjednica održanih u mandatu novog saziva tog tijela, razmatrao propise od značaja za unapređenje revizorske prakse, utvrdio preporuke i iste dostavio nadležnom Ministarstvu.

“Cilj Savjeta je da i u narednom periodu prati i razmatra propise iz nadležnosti računovodstva i revizije i pruža savjetodavnu i stručnu podršku licima koja kreiraju javne politike u ovoj oblasti, reagulatorima i državnim organima”, dodaje se u dokumentu.

Takođe, Savjet će u narednom periodu nastaviti da prati realizaciju datih preporuka, pa je kao jedan od indikatora upravo i namjera da se poveća procenat prihvaćenih preporuka ovog tijela, uz blagovremeno izjašnjenje kako u slučaju prihvatanja, tako i u slučaju da iste ne budu prihvaćene uz dostavljeno obrazloženje.

Kao još jedna od mjera kojom se može unaprijediti stanje, Savjet prepoznaje i pružanje stručne pomoći u cilju poboljšanja kvaliteta finansijskog izvještavanja.

Vlada je na sjednici 28. avgusta donijela rješenje o imenovanju Savjeta za reviziju.

