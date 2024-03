Cilj da se umanji inflatorni pritisak na građane

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ograničavanje trgovačkih marži trebalo bi da umanji inflatorni pritisak na građane, saopštio je ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj i dodao da smatra da će cijene tih artikala biti deset do 15 odsto niže.

On je na pitanje od čega zavisi nastavak akcije, koja će trajati do kraja maja, i da li je ona u direktnoj vezi sa početkom ljetnje turističke sezone, odgovorio da ima jedan dio, a drugi je da misle da će te mjere biti dobre.

“Analizirali smo ih da budu najbolje, ali ne želimo da kažemo – ovo je najbolje, stanemo iza toga i nakon analiza možda dobijemo da nijesu bile dobre. Analiziraćemo efekte ovih mjera i nakon toga naći mjeru na koji način da nastavimo sa onim što je podrška boljem standardu građana”, rekao je Gjeloshaj gostujući u Bojama jutra na TV Vijesti.

Od danas je u trgovinama ograničena cijena za više od 500 artikala, odnosno 43 proizvoda.

Gjeloshaj je poručio da se treba fokusirati na kupovinu domaćih proizvoda i razvoj kompanija, prenosi portal Vijesti.

On je kazao da je razlika između ove i akcije Stop inflaciji prethodne Vlade kao “dan i noć”, ukazujući na veći broj artikala na koje su sada ograničene marže.

Prema riječima Gjeloshaja, Tržišna inspekcija će kazniti od pet hiljada do deset hiljada EUR svaku trgovinu koja je obuhvaćena akcijom, a koja ne bude poštovala odluku Vlade.

On je ponovio stav da nedjelja u trgovinama u toku sezone treba da bude radna.

“Nema populizma, treba da radimo tokom sezone”, poručio je Gjeloshaj i ukazao da bi u suprotnom bili veliki gubici za budžet.

On smatra da je to pitanje potrebno razriješiti u ovih desetak dana.

Gjeloshaj je saopštio da su voljni da rješavaju naslijeđene probleme, ali da je potrebno da se precizira šta se konkretno zahtijeva.

On je kazao da bivši radnici nekadašnje fabrike obuće Košuta, koji su u ponedjeljak četiri i po sata blokirali put Cetinje-Podgorica tražeći isplatu devet zaostalih zarada i povezivanje radnog staža, dosad nijesu imali konkretan zahtjev.

“Kad nešto tražite, morate konkretno znati šta je to. Morate imati papir, za koliko je to radnika, za koliko novca”, naveo je Gjeloshaj.

Prema njegovim riječima, prvi korak je da se pisanim putem izračuna šta se želi i šta je prioritet, da li devet plata ili povezivanje radnog staža.

“Ako ne znate tačno, ne možemo pričati napamet i kažemo ‘okej’, a ne znamo koji su to iznosi”, rekao je Gjeloshaj.

