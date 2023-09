Cilj bolja povezanost sjevera i juga i poboljšan kvalitet života građana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Radovi na putnoj infrastrukturi na sjeveru države, koji su trenutno u toku, doprinijeće boljoj povezanosti sa jugom i poboljšati kvalitet života građana i turističku ponudu sjevernog regiona, saopštio je ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović.

Ibrahimović je ove sedmice tokom obilaska radova na putnoj infrastrukturi na sjeveru države, kazao da se u ovoj godini radi blizu 260 kilometara, što regionalnih, što magistralnih puteva, i da je riječ o značajnim projektima.

On je obišao gradilište puta Lubnice-Jezerine i Rožaje-Špiljane, obilaznicu Rožaje, kao i radove na putnom pravcu Ribarevine-Berane, Kolašin-Mateševo i sanaciju potpornih zidova na putu Ribarevine-Dračenovac.

“Krenuo sam od Podgorice i prvo sam sreo radove na izlasku sa auto-puta, prema Mateševu, gdje se u dužini od osam kilometara rekonstruiše put. Biće to moderna saobraćajnica i vjerujem u predviđenom roku da će se završiti. U razgovoru sa izvođačima radova vidio sam i kod njih sigurnost da će u narednih mjesec do dva biti završeni radovi, što je u okviru ugovorenog datuma”, kazao je Ibrahimović tokom obilaska radova.

On je dodao da je obišao i vrlo važno gradilište na putnoj relaciji Lubnice-Jezerine i da je napokon ohrabren dinamikom radova na toj dionici puta.

“U razgovoru sa izvođačima i ono što sam imao priliku da vidim sa mojim saradnicima je da je dinamika znatno bolja. Ono što su me i ubijedili izvođači radova je da će taj put biti pušten u probni rad krajem ove godine”, rekao je Ibrahimović.

On je objasnio da će na taj način građanima Rožaja ili Berana i drugih koji koriste taj magistralni put, biti značajno skraćeno putovanje do Podgorice i dalje prema primorju.

“Dakle, ponovo pokušavamo da povežemo sjever i jug. Mislim da je to dobro za cijelu Crnu Goru i njenu ponudu kao turističke destinacije. Ono što dugujemo građanima sjevera je da stvarno poboljšamo kvalitet uslova njihovog života, a to će doprinijeti i na drugoj strani, da mnogi dođu i vide ove prelijepe predjele na sjeveru i da se ponuda koja je neiskorišćena valorizuje”, poručio je Ibrahimović.

Prema njegovim riječima, sjever je turistički dragulj Crne Gore.

“Sjever ima šansu kada je pitanju drvoprerada, ali doći će i druge investicije i to je signal da građani sjevera ostanu na sjeveru, da formiraju svoje porodice i da stvarno uživaju u ovim prelijepim predjelima”, smatra Ibrahimović.

On je obišao i radove na Štedimu, gdje je već 80 odsto radova urađeno kada je u pitanju asfalt, i to vrlo kvalitetnog puta, a treba da počnu i radovi na ski stazama.

“U ovoj godini, samo kada je u pitanju ovaj kapitalni projekat na Štedimu, preko osam miliona je utrošeno bez PDV-a”, precizirao je Ibrahimović.

On je saopštio da žele da razvijaju Rožaje i iskoriste Štedim, koji je, kako tvrdi, veliki potencijal cijele Crne Gore.

“Nijesmo mi krivi što je bio zastoj, neki drugi su zaustavili te projekte. Srećan sam da nastavljamo i već se jasno vidi da ćemo u narednom periodu imati funkcionalan ski centar Štedim, jedan izvaredan prostor za razvoj turizma, ne samo u Rožajama. Ski centar će biti značajan, jer će povezati Crnu Goru sa Kosovom, Sjevernom Makedonijom, Albanijom, Srbijom i imaćemo turiste iz zapadne Evrope vrlo brzo”, rekao je Ibrahimović.

On je obišao gradilište puta Rožaje-Špiljani, podsjećajući da na tom projektu nije bila odgovarajuća dinamika i da su to izvođači radova priznali.

Na poziv Ibrahimovića, došao je glavni tehnički direktor Štrabaga iz Beča, Hajmo Obervinkler, kojeg je upoznao sa svim problemima i koliko su građani Rožaja i sami grad i Crna Gora izgubili zbog sporo izvođenih radova.

“Prihvatili su to, imali smo kvalitetan razgovor prije dvije ili tri sedmice, i obećao mi je da će ova dinamika biti mnogo snažnija i da će biti više radnika i mašina, kako bi se u predviđenom roku završili radovi”, dodao je Ibrahimović.

On je naglasio da i dalje nije zadovoljan tom dinamikom radova, ali da smatra da su predstavnici Štrabaga svjesni da su građani koji koriste taj dio magistralnog puta oštećeni i da će se sada, ubrzanom dinamikom, u nekom dijelu nadoknaditi taj nedostatak.

“Ono što mi je drago je da nas vrijeme služi i da ćemo u narednom periodu, koliko sam i razumio izvođače radova i na čemu sam insistirao, uspjeti da presvučemo cijelu dionicu do Špiljana, kako bi građane zaštitili od prašine i svega onoga što izazivaju ovi radovi”, zaključio je Ibrahimović.

