Cijene nafte u tjednu pale više od jedan posto

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte prošle sedmice pale su više od jedan odsto, što je uglavnom posljedica zabrinutosti zbog sporog oporavka kineske ekonomije, najveće svjetske uvoznice “crnog zlata”.

Na londonskom tržištu cijena barela je prošle sedmice pala 1,7 odsto na 85.03 USD, dok je na američkom barel pojeftinio 1,1 odsto na 82.20 USD.

S druge strane, trgovce su ohrabrili podaci o slabljenju inflatornih pritisaka u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD). Podršku cijenama pružaju i znaci snažne ljetne potražnje za gorivom u SAD-u.

Potražnja za benzinom dostigla je u prethodnoj, prazničnoj sedmici 9,4 miliona barela dnevno, najviši nivo od 2019. gdine, pokazali su novi podaci. Potražnja za avionskim gorivom bila je u protekle četiri sedmice u prosjeku najviša od januara 2020.

Uglavnom zbog geopolitičkih napetosti na Bliskom istoku, cijene nafte bile su u plusu u odnosu na početak godine – na londonskom tržištu oko 11 odsto, a na američkom oko 15 odsto.

