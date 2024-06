Cijene nafte u padu

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte bile su nešto niže u azijskom trgovanju.

Na raspoloženje na tržištima i dalje utiču informacije o rastu zaliha nafte u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), prenosi SEEbiz.

West Texas Intermediate nafta za isporuku u julu ustalila se na 81,42 USD po barelu u azijskom trgovanju, što je pad od 15 centi u odnosu na zatvaranje u srijedu.

U međuvremenu, terminske cijene sirove nafte Brent u avgustu pale su tri centa na 85,04 USD.

Tržište nafte i dalje odjekuje vijest Američkog instituta za naftu API od utorka da su zalihe nafte prošle sedmice porasle 2,3 miliona barela. U međuvremenu, industrija je očekivala smanjenje od 2,2 miliona barela.

