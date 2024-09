Cijene nafte u avgustu pale zbog zabrinutosti za potražnju

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte su prošle sedmice pale, druge zaredom, a oslabile su i u cijelom avgustu, jer se trgovci plaše da će zbog sporog rasta najvećih svjetskih ekonomija oslabiti potražnja.

Na londonskom tržištu cijena barela je prošle sedmice skliznula 0,3 odsto na 78,8 USD, dok je u Njujorku barel pojeftinio 1,7 odsto na 73,55 USD.

U cijelom avgustu, cijena barela na londonskom tržištu pala je 2,4 odsto, a na američkom 3,6 odsto, prenosi Hina.

Cijene su tokom mjeseca na oba tržišta potonule na najniže vrijednosti od početka januara, jer trgovce zabrinjava usporavanje rasta najvećih svjetskih ekonomija, američke i kineske, a time i potražnje za “crnim zlatom”.

Podršku cijenama pružaju najave smanjenja kamatnih stopa američke i evropske centralne banke u septembru, s obzirom na to da inflacija popušta.

To bi trebalo da podstakne rast ekonomije, a time i potražnje za naftom.

Podršku cijenama pruža i nedostatak nafte iz Libije. Libijska proizvodnja nafte u četvrtak je bila više nego prepolovljena, smanjena za oko 700 hiljada barela dnevno, a izvoz je zaustavljen u nekoliko luka zbog sukoba tamošnjih političkih frakcija.

Konsultantska firma Rapidan Energy Group procjenjuje da bi gubici proizvodnje mogli dostići između 900 hiljada i jedan milion barela dnevno i da bi mogli potrajati nekoliko sedmica.

No, u oktobru, Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici planiraju da povećaju proizvodnju, pa se ne očekuje smanjenje ponude.

