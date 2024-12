Cijene nafte stabilne i iznad 72 USD

London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u ponedjeljak, nakon što su prošle sedmice podaci o američkoj inflaciji izazvali značajniji pad.

Na londonskom tržištu, barelom sirove nafte trgovalo se po 72,56 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po cijeni od 69,12 USD.

Cijene nafte porasle su u ranom trgovanju, nakon što su podaci objavljeni u petak pokazali da je američka inflacija niža od očekivane. No, dobitke je poništio jači američki dolar, koji se u ponedjeljak ujutro kretao oko najviših dvogodišnjih vrijednosti, prenosi Hina.

Cijene nafte na londonskom tržištu pale su prošle sedmice oko 2,1 odsto, dok su na američkom bile u gubitku 2,6 odsto, zbog brige ulagača oko globalnog ekonomskog rasta i potražnje za naftom, nakon što je američka centralna banka nagovijestila oprez u vezi sa daljim ublažavanjem monetarne politike.

Istraživanje vodeće azijske rafinerije Sinopec, kojim se prognozira da će Kina dostići svoj vrhunac potrošnje nafte u 2027. godini, takođe je uticalo na cijene.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS