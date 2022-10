Cijene nafte stabilne blizu 98 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u ponedjeljak na međunarodnim tržištima blizu 98 USD, balansirajući između zabrinutosti ulagača za potražnju zbog moguće recesije i odluke vodećih proizvođača da na tržište plasiraju manje barela.

Na londonskom tržištu barelom se nakon podna trgovalo po gotovo nepromijenjenoj cijeni u odnosu na zatvaranje na kraju prošle sedmice, od 97,75 USD.

Značajnijih promjena u cijeni nije bilo ni na američkom tržištu, gdje se barelom trgovalo po 92,62 USD, prenosi Hina.

Trgovce je na početku sedmice zabrinuo podatak o padu uslužnih aktivnosti u Kini tokom septembra, nakon tromjesečnog perioda rasta, budući da su pandemijska ograničenja negativno uticala na potražnju i poslovno povjerenje, pokazali su u subotu objavljeni podaci.

Usporavanje u Kini, drugom najvećem svjetskom potrošaču nafte, nakon Sjedinjenih Američkih Država (SAD), raspirilo je strahovanja od globalne recesije koju bi mogle izazvati centralne banke podizanjem kamatnih stopa radi obuzdavanja visoke inflacije.

Nakon podna, strah od recesije donekle je splasnuo, a u prvi plan je ponovo izbila prošlosedmična najava Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika, uključujući Rusiju, o smanjenju planiranog nivoa proizvodnje od novembra za dva miliona barela dnevno.

Samo mjesec kasnije, Evropska unija (EU) će uvesti embargo na rusku naftu koja se doprema brodovima, a u februaru i na naftne derivate, što će još više smanjiti ponudu na ionako tijesno snabdjevenom tržištu.

„Odluka OPEC+ u blažoj će mjeri uticati na ponudu nafte na tržištu, jer će priozvodnja u stvarnosti biti blaže smanjena”, napomenuo je Fitch Ratings, podsjetivši da grupa već sada proizvodi manje nego što je svojevremeno bila zacrtala.

OPEC je u odvojenom izvještaju objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u petak pojeftinio 1,63 USD, na 97,43 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS