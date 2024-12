Cijene nafte stabilne

London, (MINA-BUSINESS) – Cijene sirove nafte ostaju stabilne u današnjem trgovanju.

Na sedmičnom nivou, nafta će vjerovatno porasti zbog optimizma da će napori Pekinga podstaknuti kineski ekonomski oporavak, iako su porasti cijena ograničeni jačim dolarom, prenosi SEEbiz.

Barel West Texas Intermediate nafte od 159 litara za isporuku u februaru koštao je 69,61 USD do poslijepodneva po singapurskom vremenu, jedan cent manje nego u četvrtak.

Sjevernomorska nafta Brent za isporuku u februaru pala je dva centa na 73,24 USD.

