Cijene nafte prošle sedmice porasle više od 3,5 odsto

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima cijene nafte su porasle i prošle sedmice, druge zaredom, i to za više od 3,5 odsto, što je posljedica novih sankcija SAD-a protiv ruske naftne industrije.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je prošle sedmice 4,2 odsto na 79,76 USD, dok je na američkom tržištu barel poskupio 3,5 odsto na 76,57 USD, prenosi Hrportfolio.

Nakon što su prošle godine blago pale, u prve dvije sedmice ove godine cijene nafte su znatno porasle i dostigle najviše nivoe u tri mjeseca.

Prošle sedmice cijene su najviše skočile u petak, kada je objavljeno da je Vašington uveo sankcije ruskim naftnim kompanijama Gazpromneftu i Surgutneftegazu, brodovima koji su prevozili rusku naftu, trgovcima, osiguravačima i prevoznicima ruske nafte.

SAD preduzima “opsežne” mjere protiv ključnog ruskog izvora prihoda za finansiranje rata protiv Ukrajine, rekla je ministrica finansija SAD-a Janet Yellen.

Sankcije bi mogle izazvati ozbiljne poremećaje u izvozu ruske nafte glavnim kupcima Indiji i Kini, rekli su izvori iz ruske nafte industrije i indijskih rafinerija.

„Sankcije će izazvati pad izvoza ruske nafte i poskupiti je”, kazao je analitičar u UBS banci, Giovanni Staunovo.

Cijene nafte prošle sedmice porasle su i zbog zahlađenja u SAD-u i brojnim dijelovima Evrope, što bi trebalo podstaći potražnju za lož uljem.

